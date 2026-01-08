雲縣 原民議員增2席 蔡嘉峻表態參選

《地方制度法》第33條三讀通過，保障原住民參政權，雲林縣將增加2席原住民議員，雲林縣議員蔡永富之子蔡嘉峻表態參選，他表示雲林原住民青少年約有千人，很多人喜愛運動，將爭取更多體育相關發展機會，另外也會爭取在斗六市、麥寮鄉設置原住民會館，讓大家有集會交流的場域。

雲林縣雖無原鄉，但入籍雲林的平地原住民、山地原住民各約1700餘人，明年將依規定選出平地原住民、山地原住民議員各1席。27歲的蔡嘉峻為太魯閣族山地原住民，目前住在麥寮鄉，擔任「雲林縣原住民傳統技藝推廣協會」榮譽理事長，長期關心原住民事務，因此決定投入雲林縣首屆原住民議員選戰。

蔡嘉峻表示，雲林原住民都是從外縣市遷居至雲林，須要有人為其發聲、爭取增加就業機會、提供青少年發展管道、設置原住民會館等福利。他長期走訪基層，了解原民心聲與需求，已初步規畫好相關藍圖，希望藉由參選縣議員擴大服務量能。

「雲林縣原民青少年約有千人，未來的發展是很重要的議題」，蔡嘉峻提到，很多原民帶著孩子來雲林工作，在雲林結婚生子。他發現大部分原民青少年都很熱愛運動，如何協助他們在體育方面持續進修，攸關其未來發展，因此將爭取更多體育經費與設備，讓孩子藉由運動發光發熱。

蔡嘉峻指出，原民須要集會場域交流溝通，凝聚向心力，因此設置「原住民會館」有其必要性，日前立委高金素梅與原民會副主委谷縱等人特地前來雲林縣，實地了解預計在斗六市新建原住民會館相關事宜，他全力支持，另外，沿海麥寮臨近鄉鎮有800餘名原民，將爭取在麥寮設置原住民會館，方便海線原民集會。