雲縣「臺灣布袋戲傳習中心旗艦計畫」劇本創作暨旗艦節目製作演出團隊徵選、雲菁人才創意設計美學培育計畫宣傳同步登場

▲布袋戲劇本創作徵選頒獎暨旗艦節目製作演出團隊徵選、雲菁人才創意設計美學培育計畫宣傳同步登場。（記者劉春生攝）

為持續推動臺灣布袋戲文化傳承與創新發展，雲林縣政府（十四）日上午於文化觀光處前迴廊舉辦「臺灣布袋戲傳習中心旗艦計畫－劇本創作徵選」頒獎典禮暨「旗艦節目製作演出團隊徵選」宣傳記者會，公開表揚今年度入選之劇本創作者的優秀創作劇本，並同步宣布啟動後續「旗艦節目製作演出團隊徵選」及「經典劇目巡演推廣」等重點計畫，持續深化雲林作為臺灣布袋戲重鎮的文化能量。

活動有縣長張麗善、副縣長陳璧君、文觀處代理處長陳世訓、劇本創作徵選評審陳正雄、雲菁人才創意設計美學培育計畫主持人蔡旺晉、雲科大視覺傳達設計系助理教授陳芳如、數位媒體設計系副教授白乃遠、真雲林閣掌中劇團團長李京曄、昇平五洲園團長林政興及多位布袋戲文化前輩及愛好者共同出席，共襄盛舉。

首波「劇本創作徵選」計畫自公告以來反應熱烈，共徵得 六十一件創作，題材橫跨傳統改編、現代議題、奇幻敘事及跨域表現等多元面向，展現臺灣布袋戲創作的豐沛能量。經專業評審委員審慎評選後，最終選出 五件入選作品，分別為第一名:周能昌《雲龍風虎掌翻天》、第二名:陳筱郁《蒼穹萍生》、第三名:鍾寧、陳映希《飛魚勇士》及佳作二名:蔡坤福《（無煙無毒快樂幸福）小明給爸爸最有價值的父親節禮物》、廖志堅《扮戲的手》，作為後續旗艦節目製作的重要創作基礎。現場由張縣長頒發獎狀及獎勵金，肯定創作者的專業投入與藝術成果。

縣府亦同步辦理「經典劇目巡演推廣」計畫，經評審徵選後入選團隊名單總計三團隊，為「真雲林閣掌中劇團《開臺英雄顏思齊》」、「真五洲掌中劇團《六合群俠傳》」、「昇平五洲園《穆桂英之降龍木》」，同由張縣長頒發獎狀。未來將透過巡演形式，讓具代表性的布袋戲經典作品走入不同城市與場域，擴大觀眾接觸層面，促進傳統戲曲的世代交流與文化傳承。

縣長張麗善表示，「臺灣布袋戲傳習中心旗艦計畫」以系統性方式推動布袋戲創作、製作與推廣，從劇本創作端出發，串聯專業演出團隊，逐步完成舞台製作並推向觀眾，期盼透過完整的創作支持機制，培育具當代表現力與文化深度的布袋戲作品，讓傳統藝術在當代持續發展。

副縣長陳璧君表示，縣府正式對外宣告啟動「旗艦節目製作演出團隊徵選」，將以此次入選劇本為創作基礎，公開徵選具專業製作能力之布袋戲團隊，透過創作陪伴、試演發表與正式演出等階段，完成年度旗艦大戲製作。此案補助金額依審查委員會核定，每團最高補助新臺幣兩百萬元，總補助經費上限新臺幣六百萬元。縣府期盼透過此機制，促進創作者與表演團隊之間的合作交流，提升作品整體製作水準與舞台呈現品質。

文觀處代理處長陳世訓表示，此次記者會亦同步辦理「雲菁人才創意設計美學培育計畫」宣傳，縣府在推動傳統藝術旗艦製作之外，亦持續從人才培育端著手，強化青年創意能量與在地美學素養的整體布局。該計畫以「創意設計 × 美學素養 × 地方文化」為核心理念，透過系統化的課程設計與實作導向訓練，培養設計思維、審美能力與跨域整合能力，強化其在地創新實踐的發展潛能。整體學習架構以「視覺覺察 → 設計實作 → 成果應用」為循序路徑，規劃四大主題課程，包含「創意發想與設計思維」、「空間創意與設計傳達」、「品牌風格與包裝美學」及「影像創作與輸出行銷」，引導學員從生活觀察出發，逐步將創意轉化為可實踐、可應用的設計成果。該計畫預計於一月三十日於文觀處官網正式對外公布計畫內容及招生相關資訊。

陳代理處長指出，透過「臺灣布袋戲傳習中心旗艦計畫」，縣府將持續從創作、製作與推廣等面向，系統性支持布袋戲專業發展，深化劇本創作與演出製作能量，穩健推動傳統藝術於當代的延續與創新；同時，藉由「雲菁人才創意設計美學培育計畫」，強化創意發展與美學素養，培養具備設計思維與實作能力的人才，為地方文化與創意發展厚植長期動能。縣府未來將依不同政策目標，分別推動相關計畫，持續累積雲林多元且具深度的文化能量。

「旗艦節目製作演出團隊徵選」徵選資訊如下：

徵件期間：即日起至一一五年二月十三日（星期五）十七時三十分止

補助金額：此案補助金額依審查委員會核定，每團最高補助新臺幣兩百萬元整。

簡章與報名方式：請見雲林縣政府文化觀光處官網/便民服務/藝文推廣科（https://reurl.cc/6bxgxb）。

「雲菁人才創意設計美學培育計畫課程規劃如下」：一月三十日於文觀處官網公布計畫內容及招生資訊

此計畫招生對象包含雲林在地青年，以及對設計、美學、文化創意與地方創生有興趣之大專院校學生、青年創業者、返鄉青年、社區工作者、文化工作者，並開放公務機關及公部門同仁參與；此計畫無須設計相關背景，誠摯邀請所有對創意實踐與地方發展懷抱熱情者踴躍報名參加。

「雲菁人才創意設計美學培育計畫」課程規劃共分為四大主題模組，結合課程教學、實作演練與見學活動，每一主題皆搭配專業業師指導，並串聯雲林在地青年工作坊與實際場域，強化跨域學習與在地實踐，打造完整的美學學習與文化實踐路徑。四大主題課程內容包括：

「創意發想與設計思維」，透過「有溫度的設計：互動設計、印刷與消費體驗」課程，以及「圖樣設計在地敘事力：生活色彩學與織品應用」工作坊與見學活動，引導學員建立觀察力、問題意識與創意思考能力。

「空間創意與設計傳達」，以「高效設計思維與氛圍感創造：從電商選品到空間美學」為主軸，搭配「植感生活與美感場域：花藝設計與感官敘事」應用工作坊與見學活動，培養學員對場域美學與空間敘事的整體掌握。

「品牌風格與包裝美學」，透過「獲獎設計的秘密：在地文化與視覺敘事的跨界應用」課程，以及「品牌轉化實作：從視覺設計到物件包裝的跨域工作坊」，協助學員打造具文化底蘊與市場辨識度的品牌形象，並安排相關見學活動深化理解。

「影像創作與輸出行銷」，從「讓影像被看見：從創作到輸出的影像行銷策略」出發，結合「影像創作與行銷輸出實務：AI × 手機攝影應用工作坊」與見學活動，強化學員影像敘事能力與行銷應用實力。