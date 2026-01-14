雲縣「臺灣布袋戲傳習中心旗艦計畫」劇本創作頒獎暨旗艦節目製作演出團隊徵選
雲菁人才創意設計美學培育計畫宣傳同步登場
【記者 劉春生／雲林 報導】為持續推動臺灣布袋戲文化傳承與創新發展，雲林縣政府（14）日上午於文化觀光處前迴廊舉辦「臺灣布袋戲傳習中心旗艦計畫－劇本創作徵選」頒獎典禮暨「旗艦節目製作演出團隊徵選」宣傳記者會，公開表揚今年度入選之劇本創作者的優秀創作劇本，並同步宣布啟動後續「旗艦節目製作演出團隊徵選」及「經典劇目巡演推廣」等重點計畫，持續深化雲林作為臺灣布袋戲重鎮的文化能量。
活動有縣長張麗善、副縣長陳璧君、文觀處代理處長陳世訓、劇本創作徵選評審陳正雄、雲菁人才創意設計美學培育計畫主持人蔡旺晉、雲科大視覺傳達設計系助理教授陳芳如、數位媒體設計系副教授白乃遠、真雲林閣掌中劇團團長李京曄、昇平五洲園團長林政興及多位布袋戲文化前輩及愛好者共同出席，共襄盛舉。
首波「劇本創作徵選」計畫自公告以來反應熱烈，共徵得 61 件創作，題材橫跨傳統改編、現代議題、奇幻敘事及跨域表現等多元面向，展現臺灣布袋戲創作的豐沛能量。經專業評審委員審慎評選後，最終選出 5 件入選作品，分別為第一名:周能昌《雲龍風虎掌翻天》、第二名:陳筱郁《蒼穹萍生》、第三名:鍾寧、陳映希《飛魚勇士》及佳作二名:蔡坤福《（無煙無毒快樂幸福）小明給爸爸最有價值的父親節禮物》、廖志堅《扮戲的手》，作為後續旗艦節目製作的重要創作基礎。現場由張縣長頒發獎狀及獎勵金，肯定創作者的專業投入與藝術成果。
縣府亦同步辦理「經典劇目巡演推廣」計畫，經評審徵選後入選團隊名單總計3團隊，為「真雲林閣掌中劇團《開臺英雄顏思齊》」、「真五洲掌中劇團《六合群俠傳》」、「昇平五洲園《穆桂英之降龍木》」，同由張縣長頒發獎狀。未來將透過巡演形式，讓具代表性的布袋戲經典作品走入不同城市與場域，擴大觀眾接觸層面，促進傳統戲曲的世代交流與文化傳承。
縣長張麗善表示，「臺灣布袋戲傳習中心旗艦計畫」以系統性方式推動布袋戲創作、製作與推廣，從劇本創作端出發，串聯專業演出團隊，逐步完成舞台製作並推向觀眾，期盼透過完整的創作支持機制，培育具當代表現力與文化深度的布袋戲作品，讓傳統藝術在當代持續發展。
副縣長陳璧君表示，縣府正式對外宣告啟動「旗艦節目製作演出團隊徵選」，將以此次入選劇本為創作基礎，公開徵選具專業製作能力之布袋戲團隊，透過創作陪伴、試演發表與正式演出等階段，完成年度旗艦大戲製作。本案補助金額依審查委員會核定，每團最高補助新臺幣200萬元，總補助經費上限新臺幣600萬元。縣府期盼透過此機制，促進創作者與表演團隊之間的合作交流，提升作品整體製作水準與舞台呈現品質。
文觀處代理處長陳世訓表示，此次記者會亦同步辦理「雲菁人才創意設計美學培育計畫」宣傳，縣府在推動傳統藝術旗艦製作之外，亦持續從人才培育端著手，強化青年創意能量與在地美學素養的整體布局。該計畫以「創意設計 × 美學素養 × 地方文化」為核心理念，透過系統化的課程設計與實作導向訓練，培養設計思維、審美能力與跨域整合能力，強化其在地創新實踐的發展潛能。整體學習架構以「視覺覺察 → 設計實作 → 成果應用」為循序路徑，規劃四大主題課程，包含「創意發想與設計思維」、「空間創意與設計傳達」、「品牌風格與包裝美學」及「影像創作與輸出行銷」，引導學員從生活觀察出發，逐步將創意轉化為可實踐、可應用的設計成果。該計畫預計於1月30日於文觀處官網正式對外公布計畫內容及招生相關資訊。
陳代理處長指出，透過「臺灣布袋戲傳習中心旗艦計畫」，縣府將持續從創作、製作與推廣等面向，系統性支持布袋戲專業發展，深化劇本創作與演出製作能量，穩健推動傳統藝術於當代的延續與創新；同時，藉由「雲菁人才創意設計美學培育計畫」，強化創意發展與美學素養，培養具備設計思維與實作能力的人才，為地方文化與創意發展厚植長期動能。縣府未來將依不同政策目標，分別推動相關計畫，持續累積雲林多元且具深度的文化能量。
「旗艦節目製作演出團隊徵選」徵選資訊如下：
徵件期間：即日起至115年2月13日（星期五）17:30止
補助金額：此案補助金額依審查委員會核定，每團最高補助新臺幣200萬元整。
簡章與報名方式：請見雲林縣政府文化觀光處官網/便民服務/藝文推廣科（https://reurl.cc/6bxgxb）。
「雲菁人才創意設計美學培育計畫課程規劃如下」：1月30日於文觀處官網公布計畫內容及招生資訊
此計畫招生對象包含雲林在地青年，以及對設計、美學、文化創意與地方創生有興趣之大專院校學生、青年創業者、返鄉青年、社區工作者、文化工作者，並開放公務機關及公部門同仁參與；此計畫無須設計相關背景，誠摯邀請所有對創意實踐與地方發展懷抱熱情者踴躍報名參加。
「雲菁人才創意設計美學培育計畫」課程規劃共分為四大主題模組，結合課程教學、實作演練與見學活動，每一主題皆搭配專業業師指導，並串聯雲林在地青年工作坊與實際場域，強化跨域學習與在地實踐，打造完整的美學學習與文化實踐路徑。四大主題課程內容包括：「創意發想與設計思維」，透過「有溫度的設計：互動設計、印刷與消費體驗」課程，以及「圖樣設計在地敘事力：生活色彩學與織品應用」工作坊與見學活動，引導學員建立觀察力、問題意識與創意思考能力。
「空間創意與設計傳達」，以「高效設計思維與氛圍感創造：從電商選品到空間美學」為主軸，搭配「植感生活與美感場域：花藝設計與感官敘事」應用工作坊與見學活動，培養學員對場域美學與空間敘事的整體掌握。
「品牌風格與包裝美學」，透過「獲獎設計的秘密：在地文化與視覺敘事的跨界應用」課程，以及「品牌轉化實作：從視覺設計到物件包裝的跨域工作坊」，協助學員打造具文化底蘊與市場辨識度的品牌形象，並安排相關見學活動深化理解。
「影像創作與輸出行銷」，從「讓影像被看見：從創作到輸出的影像行銷策略」出發，結合「影像創作與行銷輸出實務：AI × 手機攝影應用工作坊」與見學活動，強化學員影像敘事能力與行銷應用實力。
