雲菁人才培訓班圓滿結業 強化策略創新與行銷力

▲「雲菁人才培訓班－策略創新與行銷訓練班」結業，張麗善縣長特地出席勉勵學員，並感謝雲科大協助培訓。(記者劉春生攝)

雲林縣政府二月二日舉辦「雲菁人才培訓班－策略創新與行銷訓練班」結業式，縣長張麗善出席勉勵學員，肯定大家在培訓期間的投入與成果，並祝賀大家順利完成課程；張麗善同時感謝國立雲林科技大學企業管理學系師資團隊，以專業理論結合豐富實務經驗，協助縣府培育具前瞻思維與行動力的公務人才。

為全面提升縣內人才素質並帶動產業發展，縣府自二零二五年正式啟動「雲菁人才培育年」，規劃一系列名人講座與專業培訓課程，涵蓋產業、公務及農業等領域，建構多元且系統化的學習資源，期盼透過持續的人才投資，厚植雲林長遠發展的關鍵能量。

縣長張麗善表示，感謝國立雲林科技大學加入「雲菁人才培訓計畫」，協助縣府系統性培育公務人才。她指出，公務體系面臨世代交替與退休潮，唯有持續培訓，才能避免人才斷層，並讓同仁在職場中不斷精進、拓展視野。

張麗善強調，能在職進修、持續學習是一種幸福，期勉同仁把握機會，將所學落實於工作，並持續保持勇於思考、勇於嘗試的精神，精進服務品質，為雲林治理注入更多專業與創新能量。

計畫處長李明岳說明，此次培訓課程以「策略管理」、「服務創新」及「公共行銷」為三大核心主軸，除拓展同仁的思考視野，也引導學員從使用者角度出發，思考如何讓政策更到位、服務更有感，進一步提升施政效能與民眾滿意度。

李處長指出，此次學員來自不同局處及公所，透過課程交流與共同學習，促成難得的跨局處合作平台，期待未來能延續此次培訓所建立的合作默契，在政策推動與專案執行上發揮加乘效果，全面提升縣政治理品質。

結業式包括縣長張麗善、縣府計畫處長李明岳、人事處長陳金柳，以及國立雲林科技大學管理學院院長黃邦寧、副院長胥愛琦、推廣教育中心主任廖志忠、企業管理學系主任黃銘章、副教授李佳蓉等人到場，共同見證培訓成果。