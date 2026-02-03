雲菁人才培訓班結業 培養策略思維與公共行銷新動能

結業式由縣長張麗善、計畫處長李明岳、人事處長陳金柳及雲科大管理學院院長黃邦寧、副院長胥愛琦、主任廖志忠、系主任黃銘章、副教授李佳蓉等人出席見證。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府2日舉辦「雲菁人才培訓班－策略創新與行銷訓練班」結業式，縣長張麗善親自出席勉勵學員，肯定全體學員在培訓期間的投入與學習成果，並祝賀順利完成課程。張麗善同時感謝國立雲林科技大學企業管理學系師資團隊，以紮實理論結合實務經驗，協助縣府培育具前瞻視野與行動力的公務人才。

「雲菁人才培訓班－策略創新與行銷訓練班」結業，縣長張麗善特地出席勉勵學員，並感謝雲科大協助培訓。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣府表示，為全面提升縣內人才素質、帶動整體治理與產業發展，自2025年起正式啟動「雲菁人才培育年」，規劃多元名人講座與專業培訓課程，涵蓋產業、公務與農業等面向，建構系統化學習機制，持續為雲林厚植長遠發展的關鍵能量。

縣長張麗善期勉同仁把握機會，將所學落實於工作，為雲林治理注入更多專業與創新能量。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善指出，面對公務體系世代交替與退休潮，唯有持續且有系統的人才培訓，才能避免斷層，並協助同仁不斷精進專業能力、拓展治理視野。她也期勉學員把握在職進修的機會，將所學轉化為實際行動，勇於思考與嘗試，進一步提升公共服務品質。

策略創新與行銷訓練班學員小組發表，展現學習成果。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣府計畫處長李明岳說明，本次培訓以「策略管理」、「服務創新」及「公共行銷」為三大核心主軸，引導學員從使用者與民眾需求出發，思考政策設計與服務優化方向，藉此提升施政效能與民眾滿意度。

縣長張麗善頒發感謝狀感謝國立雲林科技大學企業管理學系師資團隊，以紮實理論結合實務經驗，協助縣府培育具前瞻視野與行動力的公務人才。（圖／記者蘇榮泉攝）

李明岳也表示，學員來自不同局處與公所，透過共同學習與交流，建立跨局處合作平台，未來可在政策推動與專案執行上發揮整合效益，全面提升縣政治理品質。

培訓課程以「策略管理」、「服務創新」及「公共行銷」為三大核心主軸，除拓展同仁的思考視野，也引導學員從使用者角度出發。（圖／記者蘇榮泉攝）

本次結業式由縣長張麗善、縣府計畫處長李明岳、人事處長陳金柳，以及國立雲林科技大學管理學院院長黃邦寧、副院長胥愛琦、推廣教育中心主任廖志忠、企業管理學系主任黃銘章、副教授李佳蓉等人共同出席，見證雲菁人才培訓班圓滿完成。

雲菁人才培訓班－策略創新與行銷訓練班結業，國立雲林科技大學頒發學分證明書給學員。（圖／記者蘇榮泉攝）

