雲菁人才培訓班首梯次開訓 強化策略創新與公共行銷力

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府為強化縣內人才培育與公共治理能力，於1月12日委託國立雲林科技大學辦理「雲菁人才培訓班－策略創新與行銷訓練班」始業式，正式啟動新一梯次的人才培訓課程。副縣長謝淑亞出席表示，期盼透過系統化與實務導向的學習設計，協助公部門同仁提升策略思維、創新服務與溝通行銷能力，為縣政發展注入新動能。

副縣長謝淑亞出席表示，期盼透過系統化與實務導向的學習設計，協助公部門同仁提升策略思維、創新服務與溝通行銷能力。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣府指出，自2025年推動「雲菁人才培育年」以來，持續規劃多元講座與專業課程，涵蓋產業、公務及農業等領域，藉由長期且穩定的人才投資，厚植雲林整體競爭力。面對社會快速變遷與公共事務日益複雜，公部門角色已不再侷限於行政執行，更需具備前瞻視野、創新能力與有效溝通力。

縣府並感謝國立雲林科技大學企業管理學系及各授課講師的專業投入，共同為雲林公務人才培育努力。（圖／記者蘇榮泉攝）

此次「策略創新與行銷訓練班」以「策略力、創新力、溝通力」為核心，課程內容涵蓋策略管理、服務創新與公共行銷三大面向，結合理論講授、案例研討與實作演練，協助學員將策略規劃落實於政策制定與行政執行，並以民眾需求為中心，提升公共服務品質與政策溝通成效。

課程以「策略力 × 創新力 × 溝通力」為核心，從策略管理、服務創新到公共行銷三大面向，結合理論講授、案例研討與實作演練。（圖／記者蘇榮泉攝）

謝淑亞表示，培訓班同時也是跨局處、跨專業的學習平台，鼓勵學員在課程中交流經驗、激盪想法，建立合作默契，為未來縣政推動與跨機關協作奠定基礎。她也勉勵學員把握學習機會，將所學轉化為實際行動，回到工作崗位後持續精進服務，為雲林治理注入更多創新能量。

縣府並感謝國立雲林科技大學企業管理學系及各授課講師的專業投入，共同為雲林公務人才培育努力，期盼透過產官學合作，培養具備策略高度與實務能力的治理團隊，推動雲林永續發展。

