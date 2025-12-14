雲街出現了！鄭明典曬圖揭「天氣轉乾冷」 未來一週須留意1狀況

鄭明典曬「雲街」圖揭天氣轉乾冷，未來一週須留意「日夜溫差大」的狀況。圖／翻攝自鄭明典臉書

今晚到明日清晨，冷氣團影響將達到高峰，明日白天起，氣溫將逐漸回升。前氣象局局長鄭明典曬出「雲街」天象照片，指出天氣型態將轉為乾冷。此外，氣象專家吳聖宇也對未來一周的天氣走向進行了分析，他提醒須留意「日夜溫差大」的狀況。

「雲街」現蹤！天氣型態轉為乾冷

鄭明典在臉書PO出照片指出，一朵朵小積雲排列成串，很多接近平行的積雲串組成的雲系就稱為「雲街」，這是冷空氣流經暖水面產生的雲系，所以也稱為「冷平流雲系」。

他進一步說明，雲街排列的線條約略平行風向，所以由雲街的走向可以看出（低層）冷空氣的來源。這一次，台灣感受到的冷空氣來自錢塘江口以南，這是冷高壓偏南的特徵。冷高壓偏南出海會給台灣帶來乾冷的天氣型態，部分地區夜間會有明顯輻射冷卻的低溫出現，日夜溫差大，他提醒，需要早起的人要特別注意溫差影響。

吳聖宇表示，今晚到明日清晨將是冷氣團影響最高峰，台北市應該有機會降到14.4度以下。圖／吳聖宇臉書

未來一週天氣：降雨率低、氣溫偏暖、日夜溫差大

此外，吳聖宇表示，今晚到15日清晨將是冷氣團影響最高峰，台北市應該有機會降到14.4度以下，中北部、東北部空曠地區可能降到10至12度或更低，南部及花東空曠地區也有機會降到12至15度間，明天白天起溫度就會逐漸回升。

他也分析了未來一週的天氣，整體看起來較為穩定。雖然東北季風仍有強弱變化，但降雨機率不高，氣溫偏暖，日夜溫差較大！下一波冷空氣活躍期可能要等到22日以後，詳細預報將在明天再說明。



