雲街出現！台灣進入乾冷型態 鄭明典揭衛星雲圖成因

氣象專家鄭明典在臉書分享最新衛星雲圖，指台灣周邊有「雲街」出現。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 入冬首波冷氣團！氣象專家鄭明典今日在臉書分享最新衛星雲圖，指出台灣周邊出現多條積雲排列而成的「雲街」。從雲街走向可判斷冷空氣來源。「冷高壓偏南」的型態，將為台灣帶來乾冷天氣，部分地區夜間會有明顯低溫，且日夜溫差大。

鄭明典在臉書說明，「一朵朵小積雲排列成串，很多接近平行的積雲串組成的雲系就稱為雲街，這是冷空氣流經暖水面產生的雲系，所以也稱為冷平流雲系」。雲街排列方向大致與風向平行，因此可透過其走向，判斷低層冷空氣的來源。

鄭明典指出，此次台灣感受到的冷空氣來自錢塘江口以南，是冷高壓偏南的特徵。冷高壓偏南出海位置，會給台灣帶來乾冷的天氣型態，部分地區的夜間時段則因輻射冷卻，會有低溫出現，日夜溫差大。

中央氣象署也說明，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。今早也已針對全台6縣市，包含新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣6縣市發布低溫特報，預計今日晚間至明日上午局部地區會有10度以下氣溫發生的機率，提醒民眾出門注意保暖，留意日夜溫差。

