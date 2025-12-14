雲街出現！鄭明典曬衛星雲圖：冷高壓要來了

從衛星雲圖可看到，冷空氣流經暖水面產生的雲系，排列成串形成「雲街」。翻攝自鄭明典臉書



受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署今（12/14）早發出低溫特報，提醒新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣可能有10度以下低溫，而前中央氣象局局長鄭明典則在臉書曬出衛星雲圖，表示「雲街」出現了。

從衛星雲圖看到，台灣附近有一大片積雲，鄭明典指出，這些一朵朵小積雲排列成串，很多接近平行的積雲串組成的雲系就稱為「雲街」，這是冷空氣流經暖水面產生的雲系，所以也稱為「冷平流雲系」。

鄭明典說，雲街排列的線條約略平行風向，所以由雲街的走向可以看出低層冷空氣的來源。這一次，台灣感受到的冷空氣來自錢塘江口以南，這是冷高壓偏南的特徵。冷高壓偏南出海會給台灣帶來乾冷的天氣型態，部分地區夜間會有明顯輻射冷卻的低溫出現，日夜溫差大，需要早起的人要特別注意溫差的影響。

