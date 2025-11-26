雲街現蹤！出現「1情況」代表冷空氣愈強 本波降溫一路到這天

生活中心／黃依婷報導

冷空氣來襲時，台灣北方海域附近可以發現雲街的蹤影。（圖／翻攝自進擊の天氣小編）

今（26日）持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，而白天高溫北部及宜花地區為20至22度，中南部及臺東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大。對此，氣象粉專也指出，每當冷空氣南侵時，衛星雲圖都會有非常「整齊排列」的雲朵，且1情況代表冷空氣愈強。

氣象粉專「進擊の天氣小編」發文，每當冷空氣南侵時，若仔細觀察衛星雲圖，總會發現黃海、東海等北方洋面，有非常「整齊排列」的雲朵，這些雲朵，是因為從陸地吹出的「冷空氣」碰到較「暖」的海面，進而形成的「積雲」，又稱之為「雲街」。

「進擊の天氣小編」說明，雲街愈南、愈明顯，代表冷空氣愈強，當冷空氣一路經過海面時，會逐漸升溫，變得「沒這麼冷」，雲街再無法形成，因此雲街的分佈俠廣，又與冷空氣的強度「成正比」，有時較強的冷空氣來臨時，甚至可以在台灣北方海域附近，發現雲街的蹤影。

「進擊の天氣小編」提到，也有人好奇為何雲街是藍色，那是因為該圖是由「向日葵9號衛星」所拍攝的「真實色彩衛星雲圖」，由於高、低雲被衛星偵測到的訊號不同，為了方便辨識，通常「夜晚」時，會將「低雲、霧氣」變為不同顏色有時是紅色。此時也可以用來判斷「哪裡可能起霧」，對於能見度判斷是一大重點。

「進擊の天氣小編」提醒，這一次轉涼冷，要持續至週五，且因南方有低壓，導致氣壓梯度大，因此風也大，外出務必多加件外套，小心著涼。

