雲街現身濕冷到「這天」！降雨熱區曝 專家揭大陸冷氣團報到機率
昨（25）日晚間原位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓TD30，增強發展為輕度颱風「天琴」，氣象專家林得恩指出，預測未來將朝西北西方向移動，進入南海後強度還有再增強的趨勢，不過對台灣無直接影響；氣象粉專昨日晚間觀察到「雲街」，指出這波冷空氣將持續至28日，至於未來10日是否還會變冷，以下為您解答。
雲街現身！這波冷空氣將持續至28日
氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，冷空氣南侵，可以從衛星雲圖發現黃海、東海等北方洋面有非常「整齊排列」的雲朵，當陸地吹出的冷空氣碰到較暖的海面，就會形成的「積雲」，又稱之為「雲街（Cloud Street）」；若較強的冷空氣來臨，甚至可以在台灣北方海域附近發現雲街的蹤影。
雲街的分佈俠廣，又與冷空氣的強度「成正比」，粉專指出，這一次轉涼冷，會持續至週五（28日），且因南方天琴颱風低壓影響氣壓梯度大，因此風也會較大。
今日白天天氣穩定、晚上變天！
今（26）日受東北季風影響，白天天氣穩定，天氣風險分析師吳聖宇指出，晚間至明（27）日環境水氣增加，另一波東北季風南下，台灣東南方、東方海域才會有比較明顯的雲雨帶形成，預估大台北、東半部及恆春半島可能有短暫陣雨機會，體感更覺濕涼。
至週五陽光才會回歸！把握週末晴時多雲好天氣
吳聖宇指出，今晚至明日降溫、水氣增加降雨，直到週五（28日）台灣以東海域的雲雨帶逐漸往東離去，才會回到東北氣風影響，除了迎風面地區雲量仍較多之外，其他大部分地區都將恢復多雲或有陽光的天氣型態，預估至週日（30日）各地晴時多雲。
需特別留意的是，週五深夜至週六清晨西半部受輻射冷卻效應，中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區可能降到12度上下，南部及花東都市地區低溫18至20度，空曠地區可能降到17度上下，應留意溫差。
未來一週有大陸冷氣團南下嗎?
目前東北季風仍將一波一波南下影響台灣，都為東北季風等級，尚未有大陸冷氣團南下趨勢，雖然每一波東北季風持續的時間不長，北台灣的溫度起伏變化會比較明顯，其他地方則是日夜溫差變化可能會蠻大；氣象專家賈新興指出，唯12月日至5日受另一波東北季風影響，桃園以北及宜花轉有局部短暫雨。另外受天琴颱風影響，預報變動度大，將持續觀測。
