「雲街」排列現身 鄭明典曬1圖：強冷空氣南下中

今起東北季風增強，全台轉涼，前中央氣象局長鄭明典表示，衛星雲圖可見冷空氣流過暖海面形成小積雲排列成「雲街」，顯示冷空氣影響範圍；氣象署提醒，今（17）日起東北季風增強，將是入秋以來最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先下降，桃園以北及宜蘭白天約21至24度、夜晚降至19至20度，其他地區早晚低溫20至22度，白天仍舒適，民眾需注意保暖。

鄭明典今（17）日於臉書指出，從觀察記錄可知，當冷空氣流過較暖的海面時，水氣蒸發後會凝結成一點點的小積雲，在風場影響下逐漸排列成「雲街」，因此能從衛星雲圖判斷冷空氣影響的範圍，甚至找出其前緣位置，紅色小箭頭所指之處，應就是一道較為明顯的冷空氣前緣。

廣告 廣告

氣象署表示，今（17）日起東北季風增強，將是入秋以來最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先下降，夜晚愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭白天氣溫約21至24度，夜間降至19、20度；其他地區早晚低溫20至22度，白天仍舒適，最高可達26至30度。

至於周二、三（18、19日）低溫預測，氣象署說，中部以北、宜蘭及金門16至18度，南部、花東及澎湖18至21度，馬祖13至14度；高溫方面北部及宜蘭18至21度，中部及花東22至26度，南部27至29度，澎湖20至22度，金門19至20度，馬祖15至17度。

更多中時新聞網報導

健力世錦賽》楊森臥舉項目奪金 中華本屆第8金

民歌50 李翊君領唱〈萍聚〉 趙詠華瘦8公斤

安心亞不慎肘擊翁倩玉 見鼻血嚇哭