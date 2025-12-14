「雲街」現蹤！冷高壓偏南 鄭明典曬圖：天氣轉乾冷

受大陸冷氣團南下影響，各地氣溫明顯偏低。前氣象局長鄭明典分享「雲街圖」，並指出台灣感受到的冷空氣來自錢塘江口以南，這是冷高壓偏南的特徵。

鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，指出雲街出現了，一朵朵小積雲排列成串，很多接近平行的積雲串組成的雲系就稱為「雲街」，這是冷空氣流經暖水面產生的雲系，所以也稱為「冷平流雲系」！

鄭明典表示，雲街排列的線條約略平行風向，所以由雲街的走向可以看出(低層)冷空氣的來源。這一次台灣感受到的冷空氣來自錢塘江口以南，這是冷高壓偏南的特徵。

鄭明典提到，冷高壓偏南出海會給台灣帶來乾冷的天氣型態，部分地區夜間會有明顯輻射冷卻的低溫出現，日夜溫差大，需要早起的人要特別注意溫差的影響！

