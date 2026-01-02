「雲街」現蹤！網驚：光看雲圖就發抖 18縣市低溫特報

生活中心／程正邦報導

「雲街」現蹤！網驚：光看雲圖就發抖。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

全台急凍！今（2）日強烈大陸冷氣團強勢南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書貼出最新的衛星雲圖，指出海面上已出現大片整齊排列的「雲街」。粉專形容，強烈冷空氣正如同洪水般「傾洩而下」，這種冷平流雲系的出現，象徵冷空氣推進的速度極快且走向明確，網友紛紛留言感嘆：「光看雲圖就覺得發抖！」

衛星雲圖洩天機：何謂「雲街」？

氣象粉專解釋，衛星雲圖上那一層層、一排排像街道般整齊的雲群，在氣象學上稱為「冷平流雲系」，俗稱「雲街」。其形成原理是當極其寒冷的空氣由北方南下，通過相對溫暖的洋面時，海面的熱氣與水氣向上蒸散，遇到冷空氣後迅速凝結成小積雲。這些雲朵在大氣不穩定的狀態下，會隨著高空強風的方向平行排列，看起來就像長長的街道。

前中央氣象局長鄭明典也指出，雲街的走向能反應低層風的流向。目前雲街顯示冷空氣出海位置偏南且風速極快，這代表冷空氣與溫暖海面接觸時間短、被加溫的幅度有限，因此抵達台灣時的「冷度」會非常有感。

氣象署發布18縣市低溫特報。（圖／翻攝自氣象署官網）

全台18縣市低溫特報 體感溫度恐破10度以下

受到這波強烈冷氣團影響，全台氣溫自今日起一路走低。根據中央氣象署觀測，全台已有 18 縣市亮起低溫特報，入夜至明（3）日清晨將迎來這波最冷時刻。

北部、宜蘭及苗栗地區低溫普遍僅 10 至 12 度，沿海及近山區平地可能下探 8 至 9 度。由於西部平原與沿海空曠地區風勢強勁，實際體感溫度可能比觀測值再低 5 至 6 度，不少地方體感溫度將處於 10 度以下。

專家預警：一月上旬「冷氣團接力」

除了眼下這波寒冷，氣象專家提醒民眾不可掉以輕心。預計周日（4日）白天氣溫會短暫小幅回升，但緊接著下周一（5日）又有另一波強烈冷空氣南下。

專家強調，2026 年 1 月上旬整體氣溫偏冷，且持續時間長。這類「乾冷」型態若配合明顯的輻射冷卻效應，極端低溫發生的機率將大增。民眾外出務必做好洋蔥式穿搭，並留意長輩與心血管疾病患者的防寒需求。

