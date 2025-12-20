雲警團隊打詐不打烊 警長夫妻合力擊落車手

雲警團隊休假不打烊，有案必辦、全時備戰、詐團退散，警長夫妻合力擊落車手，強力守護縣民荷包。(記者劉春生攝）

▲雲警團隊休假不打烊，有案必辦、全時備戰、詐團退散，警長夫妻合力擊落車手，強力守護縣民荷包。(記者劉春生攝）

「老公，你去抓人，我幫你錄影！」這不是電影臺詞，而是發生在雲林街頭的真實警匪追逐戰。

雲林縣警察局於一一四年十二月十二日召開「打詐儀錶板」記者會，公開表揚打詐有功人員，也展現了亮眼打詐成績單，除了強勢攻堅瓦解詐騙集團，還有一件在警局內部同事間口耳相傳，令人讚賞的典範美聞。

此案被害人遭網路交友詐騙，假冒高富帥的詐團成員，佯稱能協助投資虛擬貨幣套利，利用一連串話術取得信任後，要求面交新臺幣 三百萬元作為「投資本金」。詐團選在夜間跟被害人約定交付，取款後快速脫逃。

廣告 廣告

該局刑警大隊科偵隊代理隊長劉丁心(保安隊副隊長)，日前休假正與妻子享用晚餐，吃完準備返家途中，接獲情資，ㄧ得知有詐騙車手即將跟被害人約定面交鉅額款項。二話不說，電話向雲林地檢署指揮檢察官廖易翔報告後，即刻停止休假中斷用餐，趕赴追緝，抵達現場後，眼見車手已進入車內向被害人拿取高達三百萬元的現金（係剛剛用土地貸款所得款項），情況急迫，不顧自身安危，立刻衝入車內英勇將車手拖下車壓制逮捕。隨行的妻子因擔心丈夫安危，跟著過去查看，說時遲、那時快、警察老公已迅速逮捕壓制詐團車手，警長夫人見現場警力不足，展現過人勇氣，立即補位，拿起手機充當「神攝手」全程錄影蒐證。在夫妻同心協力默契配合下，成功在第一時間阻止詐團得逞，完整守住鄉親的 三百萬元血汗錢。全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送地檢署偵辦，廖易翔檢察官訊後向法院聲押獲准，成功迅速攔阻打擊詐欺集團，彷彿真實版《神鵰俠侶》再現。

警察局長黃富村除高度肯定劉副隊長的專業與果敢外，也親自表揚劉妻放棄休假，展現臨危不亂的精神並勇敢協助蒐證，夫妻倆為打詐工作樹立了難能可貴的典範。

黃局長更藉此向詐騙集團發出強烈警告：「雲警團隊有案必辦，全時備戰，休假不打烊，打詐不手軟，一定要讓詐團在雲林無所遁形，強力守護縣民荷包！」

警方提醒，近年「網路交友投資虛擬貨幣」詐騙增加，詐團常以愛情話術、投資暴利為誘因，誘使被害人交付大額資金。呼籲鄉親只要遇到可疑投資、陌生帳號或要求匯款之網友，一律撥打 一六五反詐騙專線查證，守護辛苦錢從第一通電話開始。