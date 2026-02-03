雲警攜手雲林漁會臺西分部實施防搶演練

強化金融機構防搶應變能力雲林縣警察局臺西分局結合重要節日安全維護攜手雲林區漁會臺西分部實施防搶演練。(記者劉春生攝)

為提升金融機構防搶應變能力，並配合重要節日安全維護工作，強化轄區治安防護作為，雲林縣警察局臺西分局於日前配合雲林區漁會臺西分部辦理金融機構防搶演練，模擬歹徒持槍搶劫後逃逸情境，全面檢視警方與金融機構人員於緊急狀況下之通報、應變及聯防處置流程。

此次演練模擬歹徒持槍進入營業場所行搶，得手後隨即駕車逃逸，行員於第一時間依標準作業程序啟動警報系統並通報警方。警方接獲通報後，立即派遣線上巡邏警力趕赴現場，並同步通報相關單位支援，於周邊重要道路實施線上攔截圍捕，經警匪追逐後成功攔停歹徒車輛，隨即下車包圍並喝令歹徒下車，迅速將其壓制在地並完成逮捕，順利排除危害，演練過程逼真，充分展現警方即時反應與協同處置能力。

臺西分局表示，金融機構屬治安重點維護場所，尤其於重要節日期間，民眾資

金流動頻繁，易成為歹徒覬覦之目標，透過定期辦理防搶演練，不僅可強化金融機構從業人員警覺心與自我保護能力，也能提升警方於重大節日期間之快速反應、攔截圍捕及現場處置效率，確保轄區治安穩定。為落實重要節日安全維護工作，臺西分局已加強金融機構、商圈、市場及人潮聚集場所之巡邏與守望勤務，並結合業者建立通報聯繫機制，以即時掌握治安狀況，防範各類不法情事發生。

警方呼籲金融從業人員及民眾，平時應提高警覺，留意可疑人車及異常行為，如遇緊急狀況應立即通報警方，共同維護金融交易安全與良好治安環境，讓民眾安心過節。