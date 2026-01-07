雲警新春聯歡 張麗善校閱新式偵防車

雲林縣警察局昨（七）日舉辦「一一五年新春聯歡會」，縣長張麗善、雲林縣警友會理事長吳政憲親臨會場，與黃富村局長所率警察同仁共迎新年，張縣長並親自授予全新偵防車十六輛，象徵縣府持續挹注資源、強化警政量能，肯定警察同仁一年來在治安維護、打擊犯罪及服務鄉親上的辛勞與付出，並期許新的一年再接再厲，共同打造讓鄉親安心安全安定生活環境。

張麗善縣長表示，雲林縣警察局所有警察同仁這幾年用心緝毒、打詐工作，雲林縣詐欺案件破獲成效獲《天下》、《遠見》雜誌評核肯定，破獲率全國排名第四名、不含六都第二名；全年瓦解詐欺集團一百六十六團，逮捕九百七十人，查扣不法所得近一億元，攔阻詐騙三百九十六件、金額逾二.六億元。緝毒成效亦顯著，全年查獲毒品一千三百四十件、五萬餘公克，打詐與緝毒成果均較往年大幅成長。另為強化預防作為，警察局成立「打詐雲林隊」，推動識詐宣導，防詐成效逐步展現，並榮獲衛福部高齡友善城市「創新獎」，為全國警察機關唯一獲獎單位。她肯定黃富村局長所帶領團隊，也感謝警友會吳政憲理事長大力支持獎勵金、破獲獎金，鼓勵所有警察同仁士氣，增加破案效率。

回顧過去一年，雲林縣於全國運動會、跨年及元旦升旗等大型活動期間，在警察局縝密規劃與同仁全力投入下，各項勤務均圓滿完成，治安平穩、零重大事故，充分展現雲林警政的專業與效率。

張縣長接著指出，警察工作高壓力、高風險，長年站在治安第一線，縣府持續作警察最堅強的後盾，為打造舒適廳舍環境，除興建中西螺分局、斗六分局廳舍，近年累計投入逾一億兩千萬元整修(建)警察局、分局及分駐派出所廳舍，改善同仁執勤與休閒環境；另動支第二預備金編列逾一千八百百萬元汰換偵防車輛及採購刑事裝備，確保同仁執勤安全無虞。為提升打擊犯罪能量，亦核准經費用於破案與檢舉獎金、更新數位鑑識設備及毒品檢驗費用，全面支援第一線警力。

科技時代當下，警察同仁查緝工作更要與智慧科技結合，雲林縣未來預計於高鐵特定區興建符合現代智慧科技數位警政大樓，張麗善縣長期盼藉由科技導入，提升查緝工作效率量能，更加維護鄉親生命財產安全。

新春聯歡會活動內容豐富溫馨，現場播放退休人員回顧影片，安排合照及致贈紀念品，感謝多年來對雲林治安的無私奉獻；同時規劃「圈圈樂」趣味活動、按摩舒壓活動。