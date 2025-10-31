雲警查緝ATM熱點 逮12越南車手

雲林縣警察局日前分析車手動態，發現一個多人參與分工細膩的外籍車手團，幕後老闆提供被註銷車牌的車輛供車手交叉變換，經2個多月追查，逮捕越南籍10男、2女的外籍車手集團，雲林地方法院全部裁准羈押。

斗六分局日前發現，轄區包括斗六市、莿桐鄉、林內鄉近30處ATM提款機一個月內被提領上千次，取款金額約3000萬元。雲林縣警察局報請雲林地檢署檢察官潘鈺柔指揮偵辦，經2個多月追查，日前收網，從雲林、台中、彰化、嘉義各地逮捕越南籍車手頭31歲陳男及36歲陶男、25歲阮男、34歲黎男等12名越南人，查扣上百張金融提款卡、7輛汽車、現金100萬。

廣告 廣告

縣警局指出，「車手頭」陳男5年前以依親名義來台，透過同鄉群組、友人介紹，吸收陶姓、阮姓、黎姓等人作為車手幹部，再募8名逃逸移工為一線車手。

該8名逃逸移工以3人為1小組，1人為組長，2人負責提領現金，直到提領上限才收手，2名組員將現金提交給組長，層層上交給幹部、主嫌。外籍車手騎乘的機車都是註銷車牌的機車，一旦被攔查臨檢就棄置不用，被查扣的7輛機車都是陳男提供。

警方將全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，檢方日前向雲林地方法院聲押獲准。

雲林縣警察局長黃富村指出，「普發現金1萬元」政策即將展開，詐騙集團恐趁機出招，呼籲大家務必提高警覺，以免受騙。雲林縣9月受理詐欺件數290件，較上月減少27件、2264.7萬元，受理數及財損數皆下降。