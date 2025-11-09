雲警邀心理醫師開講 強化心理韌性

為協助第一線執勤員警紓解工作壓力、提升心理健康意識，雲林縣警察局日昨邀請新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院精神科主治醫師田心喬蒞臨授課，講授「警察執勤與情緒壓力之調節」課程，田醫師並有提供測量儀器供同仁參與測試，現場氣氛熱絡。

課程中，心理師以深入淺出的方式，說明長期高壓環境下常見的心理反應，如焦慮、失眠、易怒與情緒耗竭等現象，並分享自我覺察與壓力管理技巧，包括「認識壓力來源」、「四-四-八呼吸放鬆法」等實用方法，協助員警在繁重勤務中維持身心平衡。

局長黃富村表示，警察工作壓力沉重，面對各類突發事件與民眾需求，心理健康同樣重要。警局未來將持續安排心理健康講座與諮商資源，建立完善的支持系統，讓同仁在保護民眾安全時，也能照顧自己的心理福祉。