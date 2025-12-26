雲豹娛樂參加2026台北電玩展，展出遊戲與限定特典一次看

雲豹娛樂股份有限公司今日宣布,將以更強大的陣容參加「2026 台北國際電玩展」，本屆將以展示多元魅力新作及豐富的舞台活動充分展現雲豹娛樂持續為玩家引進多元遊戲精品的核心理念，致力為玩家打造今年度最豐富、最具亮點的遊戲體驗。

本屆展出將規劃【軌跡系列專區】、【最新中文化精品區】,從作品呈現到現場互動皆全面升級，各展區還將規劃主題打卡拍照區，玩家可於現場與經典角色、遊戲場景或吉祥物合影留念，作為造訪電玩展的限定回憶。

雲豹娛樂攤位展示內容介紹

【空之軌跡系列展區】

展區展出劇情 RPG「軌跡」系列首部作品『英雄傳說 空之軌跡 FC（First chapter）』的完全重製版『空之軌跡 the 1st』珍貴的開發資料，邀請玩家一同回顧『空之軌跡』系列跨越 20 週年的輝煌歷程。

展示內容來自 NIHON FALCOM CORPORATION 開發團隊的珍貴收藏，自系列最初的創作軌跡，一直到難以入手的 2004 年初版包裝，以及各平台移植版、多國語言版包裝等，十分具有歷史意義。並設置了『空之軌跡 the 1st」PlayStation5 版，供來場玩家可以親身體驗這一段令人難以忘懷的旅程!

此區的另一大亮點將設置「軌跡」系列的最新完全重製版『空之軌跡 the 2nd』大型主視覺展示區, 完整重現艾絲蒂爾造型的甜美 Coser 也將於現場同玩家一同拍照留下難以忘懷的回憶 。

【空之軌跡系列展區】限定特典!

★「特典 1」︓台北國際電玩展期間跟隨雲豹娛樂社群帳號、分享【空之軌跡系列展區】照片並添加指定Hashtag「#雲豹娛樂 x 空軌 CLE2026」即可在雲豹娛樂攤位兌換處，兌換『空之軌跡 the 1st』的【艾絲蒂爾 SD 造型別針】或【約書亞 SD 造型別針】乙只（一共 2 款隨機贈送）(*1)。

★「特典 2」︓台北國際電玩展期間，在 Steam平台將『空之軌跡 the 2nd』加入 Steam願望清單（或在 PlayStation Store 的產品頁面添加愛心），即可獲得特製『空之軌跡遊擊士徽章』貼紙乙張。(*1)。

【2026 中文新作區】

將展示雲豹娛樂預計在 2026 年發行的多款中文化新作。

★新作①『動物迷城 ～Back to the Dawn～』

預計於 2026 年 3 月 5 日發售的懸疑越獄 RPG『動物迷城 ～Back to the Dawn～』,現場將設置加入角色日語語音的 Nintendo Switch/Nintendo Switch2 版本試玩，無論是首次接觸作品或是已在Steam支持作品的粉絲，都能在展區中搶先體驗更加具備臨場感的遊戲世界。

★「特典 1」會場試玩限定特典：

台北國際電玩展期間在雲豹娛樂【動物迷城】攤位完成試玩的玩家,將可獲得特製【狐狸湯瑪斯壓克力鑰匙圈】乙只。(*1)

★「特典 2」︓台北國際電玩展期間，上傳並分享【動物迷城】展區照片至至雲豹娛樂官方社群帳號台北國際電玩展相關貼文。即可獲得【黑豹鮑伯壓克力鑰匙圈】乙只。(*1)

★新作②『逸劍風雲決』

預計於 2026 年 5 月 28 日亮相，備受期待的 3D 像素武俠 RPG『逸劍風雲決』本次將首次公開PlayStation5 版本，邀請玩家於 PS5 家用主機上體驗更加沈浸於遊戲中鮮明立體的角色魅力，感受原作獨有的江湖情懷。

★【『逸劍風雲決』 會場試玩限定特典】

電玩展期間在雲豹娛樂攤位完成試玩的玩家, 將可獲得特製『逸劍風雲決』 會場限定馬躍吉祥紅包袋組乙組。(*1)

★新作③『凶亂魔界主義』

預計於 2026 年 1 月 29 日在台北國際電玩展正式發售的日本一全新動作 RPG『凶亂魔界主義』也將在本屆電玩展提供試玩，玩家將可以搶先感受充滿高速動作與黑暗奇幻風格的遊戲魅力，作為入手前的最佳參考。-

活動期間, 那隻披著企鵝皮的︕史上最凶亂(!?)的吉祥物普利尼也將於試玩區和玩家相見合照喔!

★【『凶亂魔界主義』 【會場限定特典】

★「特典 1」︓台北國際電玩展期間，在雲豹娛樂攤位的【『凶亂魔界主義』】展區與普利尼完成合照，並分享至雲豹娛樂官方社群帳號台北國際電玩展相關貼文。即可獲得「傑超魔界趣味手搖扇」乙只(4 款隨機贈送)。(*1)

★「特典 2」︓電玩展期間在雲豹娛樂攤位完成試玩的的玩家，即可獲得【『凶亂魔界主義』 最惡普利尼角色 鑰匙圈】乙個。 (*1)

★新作④『城市獵人』

跨越 35 年歲月重返的經典動作遊戲『城市獵人』，也將在臨近 2026 年 2 月 26 正式發售之際，以試玩版與舞台活動帶領大家重返 8 位元時代感動，現場能直接感受開發團隊刻意保留的復古操作手感與新世代優化的「復刻版」魅力。

★『城市獵人』 會場試玩限定特典

電玩展期間在雲豹娛樂『城市獵人』攤位完成試玩的玩家, 將可獲得特製『城市獵人』 會場限定特製 Logo貼紙乙張。(*1)

(1)贈品每日數量有限，送完為止

雲豹娛樂攤位試玩遊戲

遊戲名稱 ：《空之軌跡 the 1st》 試玩版本：PlayStation5

遊戲名稱 ：《動物迷城》試玩版本： Nintendo Switch / Nintendo Switch 2

遊戲名稱 ：《凶亂魔界主義》 試玩版本：PlayStation5 / Nintendo Switch 2

遊戲名稱 ：《城市獵人》 試玩版本：PlayStation5 /Nintendo Switch 2

遊戲名稱 ：《逸劍風雲決》 試玩版本：PlayStation5

－

