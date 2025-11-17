雲豹打敗戰神！克羅馬破1500里程碑 6連勝平隊史最佳

（記者許皓庭、陳志豪／台北報導）台啤永豐雲豹在昨（16）日晚間作客挑戰台北台新戰神，展現強勢團隊火力，全場共有 11 名球員寫下得分紀錄，並在「最強奶爸」克羅馬攻下全隊最高 29 分、同時完成生涯例行賽 1500 分的里程碑下，終場以 112 比 102 收下勝利。這場勝利也讓雲豹寫下平隊史最佳的 6 連勝佳績。

圖／台啤永豐雲豹在昨（16）日晚間作客挑戰台北台新戰神，終場以 112 比 102 收下勝利。（記者陳志豪攝）

比賽開局，雲豹便以多點開花的攻勢取得節奏，第一節就有多達 9 名球員得分，高錦瑋更在首節完成個人生涯第 100 次抄截紀錄。團隊在首節打完便取得 33 比 17 的雙位數領先。雖然戰神在第二節與下半場多次試圖反撲，但雲豹靠著出色的籃板掌控與防守輪轉，始終維持安全分差。

第三節開局不到四分鐘，克羅馬以一記中距離跳投拿下個人生涯例行賽第 1500 分，成為本場另一焦點。他全場繳出接近大三元的成績單，包括 29 分、9 籃板與 9 次助攻，在攻守兩端都有亮眼貢獻。

圖／克羅馬昨（16）日攻下全隊最高 29 分、同時完成生涯例行賽 1500 分的里程碑。（記者陳志豪攝）

雲豹在團隊能量帶動下，成功壓制戰神反擊，最終以 10 分差迎接這波關鍵勝利。此役後，雲豹迎來平隊史紀錄的 6 連勝，也在新賽季展現強大競爭力。

總教練羅德爾賽後指出，籃板球是左右勝負的關鍵因素，團隊在攻守兩端都展現良好執行力。他表示：「昨天我有看到戰神的比賽內容，賽前我們就預期這會是一場艱難的對決，很開心球員彼此協作完成任務。開季就拿到 6 連勝，是很棒的開始，下週回主場的三連戰會是很重要的調整時機。」

此戰攻下個人本季新高 14 分的王皓吉，也在賽後談到自己的角色，他感謝隊友在自己手感不佳時仍持續給予信任與鼓勵，「前幾場投得不好，但大家都要我勇於出手，今天能投開真的很感謝團隊。」

同樣攻下 14 分的林信寬則提到，雲豹上一次拿下 6 連勝已是他的新秀賽季，如今再次達成紀錄，讓球隊更有挑戰新高的動力。他說：「下週我們還有三場主場比賽，希望延續現在的氣勢，大家都朝同一個方向努力。」

圖／林信寬昨（16）日也攻下14分，表現相當亮眼。（記者陳志豪攝）

台啤永豐雲豹將於下週回到主場進行連續三場賽事，球隊也期望藉由密集競賽持續調整節奏，力拚改寫隊史連勝新紀錄。

