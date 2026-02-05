雲豹能源下個十年拚千億營收 小金雞天能綠電、台普威Q2陸續掛牌

由左至右為天能綠電總經理唐亞聖、雲豹能源副總經理譚宇軒、雲豹能源總經理趙書閔、雲豹能源永續長暨發言人張建偉、台普威能源總經理馮浩翔。

雲豹能源今年迎接十週年，總經理趙書閔表示，從太陽光電起家，現在已逐步整合綠電、儲能與低碳技術，下一階段要從本土再生能源服務商，升級為以系統整合與海外輸出為核心的「亞洲低碳新能源整合集團」，因此不會放棄併購機會，整合旗下的小金雞們，挑戰下個十年、跨入千億營收。

雲豹能源2025年合併營收為74.69億元、年增96.9％，創歷史新高，其中儲能工程營收約29.4億元、占39％，年成長超過兩倍；售電事業營收約23.8億元、占32％，年成長也有115％，還有維運、水處理及其他業務穩定挹注，形成四大營收動能。

雲豹能源目前旗下子公司有售電的天能綠電、與儲能系統的台普威，預計今年第二季分別推進上櫃與興櫃。

民營售電龍頭、天能綠電總經理唐亞聖表示，隨著CBAM、RE100與企業ESG等發展，預計台灣的綠電交易量會在2030年達到400億度，有很大的成長空間，且售電業者的家數也持續增加，維持領先地位不容易。

天能綠電去年售電交易量約4.15億度，指標性客戶除了半導體與電子業占約四成，也有電信龍頭、金融保險業與量販零售業等。唐亞聖表示，用電端用戶多元，就是他們跟同業的差異，且未來各類型的用戶也可能延伸出其他的服務項目。

儲能公司台普威能源總經理馮浩翔表示，隨著案場進入密集併網與驗收階段，儲能工程有望成為營收快速成長的關鍵，日前也取得大型光儲工程統包（EPC）案，總規模達 48MW／185.7MWh，配合和暄綠能的光儲整合專案執行，預計今年上半年動工，這會是目前全台最大的光儲標案之一。

台普威有工業控制核心技術，馮浩翔表示，因為儲能系統要求毫秒等級的反應速度，且輸出精準度極高，如何整合電池、電力轉換系統與輔助設備在短時間內協同運作，考驗的是軟體控制能力，而他們的系統是由內部工程團隊自主開發。

雲豹能源發言人張建偉表示，我們花了十年磨出一個雲豹，但花了3年就磨出一個天能，且現在天能的市值並不比母公司小，這樣母憑子貴的模式，在集團平台整合成熟之後，就能立足台灣、看向亞洲，像是目前菲律賓有投資，越南與泰國先從太陽能開始，日本儲能市場很不錯、也開始併購當地公司，我們帶著台灣軟體、系統整合的經驗過去，技術領先優勢明顯。

趙書閔表示，雲豹在2024年就往國外邁進，只要是新能源、低碳能源，都會是未來發展方向，從發電端延伸至用電端，現在還有水處理、循環經濟，降低對單一市場與政策的依賴，未來將以系統整合、海外布局與低碳技術為核心，推動規模化成長。

