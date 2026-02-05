雲豹能源十年轉型！2025營收年增96.9%創高 升級亞洲低碳新能源集團

【記者呂承哲／台北報導】從太陽光電起家，逐步整合綠電、儲能與低碳技術，雲豹能源（6869）用十年時間完成企業能源版圖進化。迎來成立十週年，雲豹能源推出十週年形象影片，並正式宣告啟動下一階段成長藍圖，從本土再生能源服務商，升級為以系統整合與海外輸出為核心的「亞洲低碳新能源整合集團」，全面鎖定亞洲市場布局。

回顧十年發展，雲豹能源完成資本市場三階段規劃，並逐步建立綠電與儲能雙核心成長引擎。旗下天能綠電穩居國內民營售電業龍頭，台普威能源則累積多項大型儲能系統建置實績，並成功將台灣經驗複製至日本市場，建立具擴張性的海外營運模式。

營運表現方面，雲豹能源2025年合併營收達74.69億元，年增96.9%，創歷史新高。其中，儲能工程營收約29.4億元，占比39%，年成長率高達234%；售電事業營收約23.8億元，占比32%，年增115%。加上維運、水處理與其他業務穩定挹注，形成四大動能並進的營收結構，顯著提升整體成長韌性。

雲豹能源總經理趙書閔表示，集團持續從發電端延伸至用電端，並發展水處理與循環經濟，降低對單一市場與政策的依賴；未來將以系統整合、海外布局與低碳技術為核心，推動規模化成長。旗下天能綠電與台普威能源亦規劃於今年第二季分別推進上櫃與興櫃。

除核心能源事業外，雲豹能源亦積極布局循環經濟與低碳技術，並加速海外發展，鎖定菲律賓、泰國與越南等能源轉型需求快速成長市場，目標三年內累計海外開發規模達300MW，打造可複製、具規模的低碳輸出模式。展望下一個十年，雲豹能源將深化綠電與儲能雙核心布局，穩健邁向具區域影響力的亞洲低碳新能源整合集團。

