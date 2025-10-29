雲豹能源和子公司台普威、天能參展 專家看綠電布局、民眾搶看電豹女

雲豹能源（6869）和兩大子公司台普威能源及天能綠電（7842）共同參加2025台灣國際智慧能源週展覽。（圖片來源／雲豹能源提供）

國內綠電集團雲豹能源（6869）一年一度能源週主題館，29日在2025台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）與台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）盛大登場，今年主題為 「能源脈動‧永續共生」，象徵集團從台灣出發，以創新綠能科技串聯產業與地方，凝聚島嶼能量，共同打造永續共生示範島。

由於雲豹在國內布局積極而且策略精準，例如近期在和一些發展有瓶頸的業者尋求合作綜效，間皆擴大充電版圖，因此每年雲豹的展場都會吸引同業潛身來觀摩，但對一般民眾而言再生能源教育也很重要，因此民眾多關注電豹女啦啦隊的動態。

雲豹能源主題館登場，打造永續共生示範島

雲豹能源主題館聯合旗下兩大子公司台普威能源及天能綠電（7842），規劃出「綠能科技應用」及「永續低碳實踐」兩大區塊。綠能科技區展示集團深耕太陽能、儲能、綠電交易等營運成果，以台灣產業領航者之姿放眼全球、推動淨零未來。

雲豹能源總經理趙書閔說，她知道很多人都是來看電豹女的，是雲豹能源展區人氣居高不下的原因。（攝影／鄭國強）

永續低碳實踐區則展現集團投入循環經濟之生活應用，包括100%再生塑膠製品、黑水虻分解技術、蒸汽發電低碳技術與智慧電動單車等，並以「永續4C策略」推動公益與教育行動、實踐多項聯合國永續發展目標（SDGs），展現企業兼顧產業成長與社會責任的永續願景。

綠能科技與低碳實踐並進，展現永續4C策略成果

雲豹能源總經理趙書閔表示，能源轉型不只是技術革新，更是永續共生的實踐。我們以「島嶼」為發想，代表對這片土地的珍視與守護。集團透過光電、儲能、綠電交易與循環經濟等多元事業佈局，打造完整綠能價值鏈，並以綠能公益與環境保育行動，持續引領台灣邁向更穩健且具韌性的淨零未來。

雲豹能源主題館以島嶼風展現永續美學，中島象徵台灣作為能源島，周圍牆面以樹幹意象呼應自然生命力，綠植與光影交織，營造出能量流動的沉浸氛圍，讓民眾在展區中體驗綠能與自然共生的平衡之美。

電豹女快閃互動熱力登場，綠能教育融入趣味體驗

此外，展區富有多項互動體驗，包含「永續島導覽」、「綠能套圈圈」、「永續島拼圖挑戰」以及「電豹女快閃活動」，參觀者不僅能體驗遊戲互動學習低碳永續小知識，還能近距離與台啤永豐雲豹職籃隊專屬啦啦隊「電豹女」成員小楓、草莓、笑笑，Jasmine， Nia， 思思、魚肉、以及首次登場的人氣韓籍成員海莉一起進行遊戲互動，感受綠能活力與永續精神。

雲豹能源參與2025台灣國際智慧能源週，於10月29日至31日在台北南港展覽館一館4F 攤位 M0507展出，歡迎走進「能源脈動‧永續共生」主題館，感受從土地、科技到生活的永續能量，攜手邁向淨零新未來。

