雲豹能源看好營收！AI類股飆漲後下一檔趨勢？總經理趙書閔：黃仁勳也說缺能源

【緯來新聞網】亞洲低碳新能源整合集團雲豹能源今（10）日召開股東會，在發電業務上，雲豹能源持續推進太陽光電案場開發、建置與併網，並優化既有案場營運效率，同時評估多元再生能源投資機會，提升整體發電量與資產規模；儲能的部分，透過子公司台普威能源，持續擴大儲能系統建置與營運規模。國內儲能建置與系統整合實績達370案／886MWh，為目前建置規模領先的儲能系統整合商之一。近年亦成功將經驗延伸至日本市場，多項專案已完成建置並陸續併網，成為集團海外成長的重要引擎；綠電交易是子公司天能綠電深耕企業及大戶用電市場，114年綠電轉供交易量近4.2億度，穩居國內民營售電業龍頭。客戶涵蓋半導體、電子製造、金融保險與資訊服務等高用電與高碳排產業，目前綠電合約總度數達341億度，其中逾9成皆為10年期長約，可望貢獻長期穩定營收。

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雲豹能源進軍AIDC成立「雲豹超算」，瞄準AI供電、算力新藍海。圖為雲豹能源股東會（圖／蔣欣倫攝）

雲豹能源也針對低碳與循環經濟持續布局，包括推動水處理與資源循環相關業務發展，結合能源工程能力，拓展低碳與環境整合服務，打造中長期穩定營收來源。推動海外市場的部分，已鎖定菲律賓、泰國與越南等能源轉型需求快速成長市場，規劃以太陽光電結合低碳技術與在地合作模式推進開發，目標三年內累計海外開發規模300MW，打造具規模化、可複製性的低碳輸出模式，成為集團下一階段重要成長動能。



而針對市場給予AI概念股高本益比之下，是否認為能源股的價值被低估？趙書閔表示，大家最近的重點可能就是在AI，就會比較忽略了能源的產業，「但我們就是持續做自己的事、穩穩經營，我們相信資金是流動的。」她進一步說，像現在黃仁勳之前來台灣，其實沒有特別提到能源，但這次來，他就一直在喊能源，所以這就是一個趨勢，「我覺得大家可能會從記憶體、半導體，然後接設備商，慢慢的轉到重電，然後重電的時候會轉到發電，我想這個都是未來會有的一個趨勢。」



對於營運展望上，電力需求成長帶動營運擴張。隨全球淨零排放目標持續推進，並受AI應用、半導體產業及資料中心發展帶動，用電需求快速成長，電力需求結構正由傳統模式轉向高穩定性與高可靠度供電需求，企業對低碳電力之需求，亦由單純再生能源採購，進一步擴展至涵蓋穩定供電與能源整合能力之整體解決方案，同時，綠電市場逐步由政策驅動邁向市場機制主導，具備長期履約能力、電力調度能力及系統整合能力之業者，將於競爭中取得關鍵優勢，雲豹能源憑藉既有再生能源基礎與能源整合能力，將持續深化低碳能源布局，並以「分散式創能」為核心，強化穩定供電能力，朝低碳電力整合平台發展，掌握能源轉型帶動之成長契機。

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