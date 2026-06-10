雲豹能源瞄準AI算力需求 總經理趙書閔：為台積電用電後援做準備

【緯來新聞網】亞洲低碳新能源整合集團雲豹能源今（10）日召開股東會，由於全球能源轉型持續加速，在淨零排放政策與產業結構變化的雙重驅動下，再生能源已由政策推動階段，逐步邁入市場機制主導的新發展階段。雲豹能源表示，隨著AI應用、半導體產業及資料中心快速發展，用電需求結構出現顯著變化，產業對長期穩定且具規模之低碳電力需求持續攀升，使綠電由成本選項轉變為企業競爭力的重要資源。整體而言，電力已由傳統營運成本，逐步轉變為影響產業鏈布局之關鍵戰略要素。114年度持續強化再生能源整合服務品牌，合併營業收入達新台幣33億元，主係工程收入及發售電收入等挹注；合併營業毛利為8.06億元；合併營業利益3.32億元，惟合併業外收支為損失6.04億元，主係透過損益按公允價值衡量之金融資產損失所致；合併稅後損失為5.34億元，每股損失4.20元。

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亞洲低碳新能源整合集團雲豹能源今（10）日召開股東會。（圖／蔣欣倫攝）

在AI重塑全球產業版圖，電力與算力正成為下一波關鍵戰略資源，雲豹能源跨足AI資料中心（AIDC）產業，成立全新子公司「雲豹超算」，瞄準台灣未來五年逾新台幣9512億元（約302億美元）建置商機，積極布局AI供電、營運管理及算力租賃等海內外市場機會，全方位切入AI基礎建設新藍海，雲豹能源總經理趙書閔表示，目前AI發展很好，也因為算力的關係，大家開始想蓋AI數據中心，「我們可以提供這樣的服務，幫你蓋、幫你準備好電力，甚至想做綠電的AI資料中心都可以協助。」用多元的方式，提供客戶做選擇，她更提到能源會是未來的一個大趨勢，「AI發展最後其實是能源，未來台灣的發展還有無限的可能性，像台積電持續在蓋工廠，這些都會需要用電，因為沒有辦法知道台電內部布局，我們可以做好自己的準備，到時候就是以備不時之需，大家慢慢的也會需要就是比較低碳或者是綠電，我想這些都是我們持續努力的方向。」



雲豹能源指出，將持續以低碳能源整合服務為核心，深化「發電、儲能、售電」三大事業布局，並延伸至水處理、循環經濟、低碳能源等領域，逐步建構多元且具韌性的營運架構。透過整合集團內外再生能源資源與電力調度能力，優化綠電供需媒合效率，提供企業客戶穩定且具彈性的能源解決方案，協助推動能源轉型與減碳目標。趙書閔說明，「再生能源在過去的兩年是相對是比較辛苦的，但可以從我們的一些營運中，看到已經有好轉的情況，我們的營收也是持續在突破！」

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