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雲豹能源配發2元股利，強化三大成長引擎布局。(記者張慧雯攝)

〔記者張慧雯／台北報導〕綠電概念股雲豹能源(6869)今(10)日召開股東會，通過每股配發2元現金股利。面對近期能源類股表現震盪，雲豹能源總經理趙書閔表示，隨著AI應用、半導體及資料中心帶動用電需求持續成長，將持續深化綠電交易、儲能及海外市場布局這三大成長引擎，強化長期成長動能。

趙書閔指出，AI帶來的是一場電力革命，隨著高效能運算與資料中心快速發展，全球對穩定、低碳且具韌性的電力需求將持續增加，雲豹能源近年積極布局綠電交易、儲能及能源管理等領域，並持續擴大海外市場版圖，掌握能源轉型與AI發展帶來的新機會。

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此外，雲豹能源積極布局AI算力中心(AIDC)相關能源基礎建設，透過成立「雲豹超算」，整合集團能源與算力資源，趙書閔直指，目標是今年自台灣市場開始貢獻營收，明年挑戰倍數成長，並朝2030年成為集團兩位數營收占比的重要事業體邁進。

趙書閔細數，旗下售電子公司天能綠電今年5月正式上櫃，累積綠電轉供合約量已突破341億度，穩居國內民營售電市場領導地位；儲能事業方面，台普威能源亦於5月登錄興櫃，累積海內外建置實績已突破412MW，並持續深化日本市場布局，同時正式進軍澳洲市場，拓展海外成長動能；展望未來，集團將持續結合綠電、儲能及能源管理領域的優勢，打造多元成長引擎，提升整體營運規模與股東價值。

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