雲豹能源Q3報喜營收年增108% 股價跌落百元

▲雲豹能源前三季合併營收為新台幣54.91億元，年增108%。圖為集團旗下全台最大單一儲能案場。（圖／雲豹能源提供）

[NOWnews今日新聞] 雲豹能源昨公布第三季財報，營收年增逾兩倍，前三季年增108%；總經理趙書閔預期第四季將延續成長動能，強化全年營運表現。然而，今日市場不埋單，下跌近4%，股價跌到百元下，收盤價98.5元。

國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源，第三季合併營收達新台幣19.1億元，年增208%；累計前三季合併營收為新台幣54.91億元，年增108%；歸屬母公司淨利2.14億元，年增53.8%。

趙書閔說，前三季營收受惠於儲能案場陸續完工與綠電交易快速成長，帶動整體營業利益顯著提升，特別是第三季綠電交易營收達6.4億元，展現穩健成長曲線。隨著多處綠能案場陸續完工併網、子公司營收貢獻持續挹注，預期第四季將延續成長動能，強化全年營運表現。

趙書閔指出，AI浪潮推動全球資料中心與半導體製程用電需求急遽攀升，綠電已成高科技產業的核心競爭力。國際大廠紛紛將「再生能源100%（RE100）」與「科學基礎減碳目標（SBTi）」納入營運策略，驅動全球能源轉型加速。台灣作為全球半導體與AI伺服器製造樞紐，正處於銜接國際淨零供應鏈與區域能源戰略的關鍵位置。

雲豹能源旗下天能綠電穩居國內民營售電業龍頭，協助多家大型科技與半導體企業快速取得綠電，強化供應鏈韌性與國際接軌；儲能部分，集團海外布局成果顯著，預計第四季日本市場將有突破進展，可望貢獻集團整體營收5-10%，推升整體獲利表現。

在多元營收基礎與綠電穩定成長帶動下，雲豹能源鎖定2026年邁入「高股利時代」，預計股利配發率達八成，穩定且持續成長的綠電交易收入，將是推升雲豹能源長期股東權益報酬率（ROE）與高股息回饋的絕對動力。

雲豹能源在光電與綠能工程方面，國內有兩座大型光電案場及小型專案皆穩定推進中，並積極開發多元綠能工程。海外持續開發與評估收購案場，開發中容量合計超過500MW。

綠電交易方面，子公司天能綠電興櫃後持續強化平台競爭力與轉供實力。根據經濟部能源署 2025年售電月報統計，天能綠電1-9月以3.05億度交易量穩居國內民營售電業第一，穩步擴大市場領先優勢。

儲能業務方面，旗下台普威能源與錸寶科技合作推進60MW／205.6MWh大型儲能案場，工程總金額達新台幣30億元，預計2026年上半年商轉。此外，日本多處儲能案場也已陸續開工，將成為營運重要推力，預期貢獻2026年全年營收約10-15%。

