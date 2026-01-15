南部中心／綜合報導

屏東市民生東路段，15日上午10點多，一部國軍八輪雲豹裝甲車，正在執行戰備偵巡任務，行駛在馬路上，切換車道時，卻不慎擦撞到轎車，當下雙方立刻停車想要處理，沒想到後方的轎車，疑似想閃避卻來不及，撞上另一部雲豹裝甲車，車禍造成2部轎車、2部雲豹裝甲車受損，還好無人受傷。

陸軍的八輪雲豹裝甲車，15日執行戰備偵巡任務，行駛在馬路上，從外側往內切時，不慎撞到白車後照鏡，後車發現來不及閃，又撞上另一部裝甲車。（圖／民視新聞）

行車紀錄器拍下，一輛剛發生車禍的白車，停在雙白線上，駕駛準備下車處理，後方的灰色轎車，疑似閃避不及，和外車道的八輪雲豹裝甲車撞在一塊。遭撞灰色轎車乘客表示，不小心擦撞到的，當下我們是要去看一個殘障的人。

雲豹裝甲車變換車道擦撞 後車閃不及再撞另輛裝甲車

遭撞的灰車，右側車門，板金凹陷嚴重變形，警方獲報趕往處理。（圖／民視新聞）

遭撞的灰車，右側車門，板金凹陷嚴重變形，警方獲報趕往處理。事發地點在屏東的民生東路段，上午10點多，陸軍的八輪雲豹裝甲車，正在執行戰備偵巡任務，行駛在馬上路，從外線道往內切時，不慎撞到同向的白車後照鏡，雙方當下立刻停車，沒想到後方的灰車來不及閃，撞上另一部雲豹裝甲車，衍伸成兩起事故。屏東交通分隊小隊長葉連春表示，現場共涉及2部軍用車輛及2部自小客車，經酒測均為0 無人受傷，屏東分局呼籲，行車時務必注意車前狀況，並保持安全距離。車禍共造成兩部轎車、兩部8輪雲豹裝甲車受損，幸好過程中無人受傷，軍方也以文字稿回應，會以軍車保險，辦理後續賠償事宜，也會加強所屬單位的行車安全教育，同時全力配合警方調查，以釐清相關肇責。

