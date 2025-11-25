雲道路及管理養護考核 揭曉

雲林縣政府推動市區道路與人行道優化成果豐碩，「一一四年度市區道路及人行道管理養護考核」結果出爐，莿桐鄉、東勢鄉及古坑鄉脫穎而出，優異表現獲得評審委員一致肯定，三鄉鎮依名次將分別獲得最高四百萬元獎勵補助經費。張麗善縣長二十五日親自頒獎，表彰其在道路維護與人行環境改善上傑出貢獻；莿桐鄉長廖秋蓉、古坑鄉長林慧如及東勢鄉公所秘書許崧靂、斗六市公所主任秘書孫旺田蒞臨受獎。

其中，莿桐鄉連年奪冠，穩居第一。莿桐鄉公所長期在道路平整、人行道修繕與通行安全維護上的專業與效率，再度蟬聯第一名，展現了卓越執行力。

另，東勢鄉與古坑鄉戮力於道路維護管理及創新作為分別名列第二、第三名。另於「民眾票選路段」改善項目，斗六市明德北路三段也榮獲殊榮。