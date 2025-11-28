雲邑設計：當理性遇到感性 從此走入老宅新生的優雅場景

【撰文｜王程瀚、圖片提供｜雲邑設計】

人生總在理性與感性之間遊走，時而明亮，時而沉靜，如同四季更迭。家亦如此，它從來不需要被僵硬定義，卻必須在細節裡回應心靈最深處的渴望。這座隱身於台北城中的居宅，在雲邑設計的巧手改造下，彷彿穿越時間的縫隙，再度展開呼吸。它既回應日常的實用需求，也在每一道光影流轉間，寫下屬於生活的抒情篇章。

圖片提供｜雲邑設計

創造超越傳統形式的嶄新居家樣貌

本案面積約50坪，設計師在施工前，首先耐心更新基礎工程，讓空間如同被梳理過的樂譜，得以演奏嶄新節奏。其後採開放式格局規劃，將客廳、餐廳與廚房串聯為一體，使日常步伐順暢展開。眼前的景致不再被牆體拘束，而是一路延伸開去，視野如河流般奔放，帶來超越實際坪數的開闊感。這份自由，也讓居住者在進門的瞬間，輕易卸下日常的繁瑣，回到一個身心能徹底被療癒的所在。

圖片提供｜雲邑設計

圖片提供｜雲邑設計

色彩方面，設計師選擇黑、白、灰作為主基調，克制卻極具個性。白色石紋磁磚從入口處延伸至客廳與餐廚，令空間尺度被悄然拉伸。沙發背牆大膽選用黑色雕塑水泥，由師傅手工鏝抹完成，加上設計師精準修正線條，凹凸肌理在光影交錯間低語，如同靜默的藝術牆，成為住家中最具張力的存在。電視牆選用與地坪同紋理的白色大板磚，並刻意於下方留白退縮，創造豐富層次感，避免顯得過於單調。黑白灰三色之間，形成了詩意般的互動，既對立，又和諧。

圖片提供｜雲邑設計

圖片提供｜雲邑設計

餐廳則藉透過輕盈筆觸描繪。深灰金屬桌腳與透明壓克力餐椅構築輕盈視覺結構，搭配上方宛如浮雲飄逸的網狀吊燈，燈光投射後於天花映出一圈圈花朵狀倒影，為此處增添一抹詩意氣息，引導屋主放慢腳步，享受日常片刻的柔光。廚房則劃分為雙區，外側中島由白色人造石鋪陳，結合同樣純白色系的西式廚房，盡顯乾淨俐落之美；內側則為獨立的中式廚房，能妥善隔絕油煙。兩種不同場景，對應不同烹飪習慣，更符合現代家庭的使用邏輯。一旁樓梯下方的小角落也未被忽略。考量到屋主飼養毛小孩，故特別於此另闢寵物專屬空間，設有休息與如廁區域，充分展現對家中每一份子細膩入微的關懷。

圖片提供｜雲邑設計

貼近日常的機能設計 生活情境隨時轉換不受限

另外針對公領域，設計師重新整理天花，將橫梁與管線巧妙隱藏其中，一舉將原先的壓迫感化為無形，使視野恢復純淨與流暢。餐桌後方特意設置一間多功能房，由黑鐵與灰玻鑲嵌而成的拉門，開闔之際能隨心轉換為書房、客房，或一處靜謐的休憩角落。這份彈性，不僅提升使用坪效，更賦予生活隨境而轉的自由自在。

圖片提供｜雲邑設計

圖片提供｜雲邑設計

家的美好藏在不經意的片刻

拾階而上，氛圍悄然轉換。主臥室有別樓下的明亮純白，改以藍灰色調噴漆處理牆面與天花，再搭配雕花線板與木地板，勾勒沉靜而帶有古典氣質的質感。床頭兩側垂掛手工玻璃吊燈，在昏黃燈影裡折射出微微漣漪，為房間增添幾分神秘與浪漫氣息。

圖片提供｜雲邑設計

圖片提供｜雲邑設計

圖片提供｜雲邑設計

主臥室像是一場內斂的低語，與樓下的開闊節奏形成強烈對比，如同人生在外與在內的不同節奏。設計師並未強求風格一致，而是順應場域的角色轉換，讓公私領域各自順理成章，共構一幅兼容並蓄的居家樣貌。於是本案完工後，屋主每每回到家中，總能在這樣的環境裡找回無比放鬆的愜意情景，那是一種無法言喻、卻真實存在的幸福，更證明了設計無可取代的價值：即讓生活回歸心之所向，也讓家成為人生中最溫柔的避風港。

(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第160期)

圖片提供｜住宅美學

