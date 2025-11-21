雲量偏多各地早晚涼 迎風面局部雨

台北二二八公園





中央氣象署表示，今(21)日環境仍吹東北季風，早晚偏涼，各地低溫約17至19度，外出請注意做好保暖，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜蘭為22、23度，花東約24、25度，而中南部可來到26、27度，感受較溫暖舒適。

氣象署指出，各地雲量仍偏多，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大臺北山區有短暫雨，桃園以北、臺東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲，山區水氣較多亦有零星飄雨機會；若低溫與水氣互相配合，中部3500公尺以上高山有出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。

離島天氣：澎湖陰時多雲，20至22度；金門多雲，15至20度；馬祖晴時晴時多雲，14至17度。

風浪方面，桃園至臺南、恆春半島及各離島有局部8級左右強陣風發生的機率；沿海浪高約2至3米，海邊活動請多加留意。

氣象署說，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

