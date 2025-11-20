雲量偏多早晚涼！下週一北台再變天 11月颱恐生成路徑曝

下週二、週三，菲律賓東部海域有熱帶擾動生成，並有往菲島中部陸地接近或通過的趨勢。（圖：林老師氣象站臉書）

中央氣象署表示今天（21日）環境仍吹東北季風，早晚偏涼，各地低溫約17至19度，隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜蘭為22、23度，花東約24、25度，中南部可來到26、27度，感受較溫暖舒適；降雨方面，各地雲量仍偏多，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大臺北山區有短暫雨，桃園以北、臺東及恆春半島偶有零星降雨，其他地區為多雲，山區水氣較多有零星飄雨機率；若低溫與水氣互相配合，中部3500公尺以上高山有出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。離島天氣：澎湖陰時多雲，20至22度；金門多雲，15至20度；馬祖晴時多雲，14至17度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，台灣上空有鬆散的中層雲，迎風面的低層雲，帶來北海岸、東北部局部降雨。今明兩天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨機率，背風面多雲時晴；北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。下週日至週一白天、各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨機率。下週一晚起一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。下週二下午起東北季風轉乾，各地轉為晴朗穩定、早晚偏涼，下週三、週四東北季風減弱，各地持續晴朗，氣溫回升、早晚涼。

氣象專家林得恩在臉書發文，下週二、週三，菲律賓東部海域有熱帶擾動生成，並有往菲島中部陸地接近或通過的趨勢；由於距離尚遠，對臺灣天氣影響不大。由於氣候變遷以及全球暖化緣故，讓颱風季變長、颱風強度變強；使得11月颱風出現機率略上升，繼續追蹤關注。