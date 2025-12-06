雲門劇場十週年壓軸！ 家庭音樂劇場《一千零5678夜》啟動奇幻之旅





雲門劇場迎來十週年，將於12月6日至7日，及12月13日至14日，連續兩個週末推出壓軸演出《一千零5678夜》。節目融合世界經典文學《一千零一夜》與俄國作曲家林姆斯基高沙可夫（Nikolay Rimsky-Korsakov）的名作《天方夜譚》，並邀請知名音樂YouTuber「海牛」許崴擔任音樂統籌。現場由弦樂四重奏，搭配雲門舞蹈教室徵選出的多位小舞者，以音樂、舞蹈與故事交織出一段冬日限定的奇幻旅程。

十年家庭演出深耕——讓孩子在真實藝術中學習、在劇場中自然成長

自 2016 年起，雲門劇場持續打造專為家庭設計的音樂與舞動節目，「讓孩子在真實的藝術現場中自然學習」，以室內樂結合生活律動，引導孩子將「聽到的音樂」化為「看得見的動作」，並透過故事、節奏與肢體，讓孩子主動理解音符、節奏與律動。這樣的節目形式讓古典音樂從抽象變得親近、從艱深變得好玩，孩子與家長不必正襟危坐，而能自在投入。多年下來，雲門家庭音樂劇場累積穩定的親子觀眾群，觀眾經常回饋「孩子全程看得懂又坐得住」、「每年都期待再來劇場」。

音樂 × 故事 × 舞者共創 重新走進《天方夜譚》的神祕世界

《一千零5678夜》邀集導演陳煜典、「海牛」許崴與舞蹈統籌李尹櫻共同打造，以「說故事」為核心，讓音樂與舞蹈帶領觀眾穿越層層奇幻關卡。觀眾將跟著音樂說書人進入經典文本，在公主、國王、辛巴達與海盜的陪伴下，穿梭於驚險、幽默與奇想的情節。

舞台上，結合《天方夜譚》鮮明的旋律與戲劇節奏，營造濃厚異國氛圍；大小舞者的肢體表演也讓故事畫面更加立體。

72 名學員報名徵選、10 名小舞者入選 用身體走進故事，也走進舞台

本次徵選吸引72名雲門舞蹈教室學員報名徵選，最終選出10位小舞者參與。孩子們自暑假起在雲門劇場密集排練，與專業演奏家、舞者合作，在過程中逐步理解故事、建立節奏感、舞台默契與角色的感受。李尹櫻表示，當孩子以身體進入故事世界時，會展現出最純粹的想像力與創造力。

小舞者們也分享排練心情。來自石碇雲海國小的陳亮宏笑說：「我在雲門教室上課時哭了二十堂課，竟然還能成為小舞者，我真厲害。」內湖國小的連馨坦言既緊張又興奮，「我會努力做到最好。」西門國小的謝展赫則自信地向觀眾喊話：「這一定會比你想像的更好玩。」十位小舞者在半年練習中也培養了情誼，直說這段時光將成為難忘回憶。

以音樂與舞動陪伴孩子成長 打造歲末最溫暖的親子時光

多年來雲門家庭音樂系列深受親子喜愛，以穩定、溫暖的家庭節目陪伴孩子，在藝術中培養專注、情緒與身體感知。《一千零5678夜》將以音樂、舞動與奇想，引領大朋友、小朋友一起度過充滿想像力的歲末時光。

