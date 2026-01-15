雲門意象躍上淡水河 淡江大橋邁入橋面精工階段 打造北海岸交通新地標

▲淡江大橋主體貫通，斜索阻尼、GUSS瀝青鋪面同步施工，115年5月通車倒數。

【記者 周澄予／台北 報導】由國際建築大師札哈・哈蒂事務所操刀設計、以「雲門舞集」律動為靈感的淡江大橋，在完成主橋合龍後，正式進入橋面與附屬設施精工施工階段。透過斜索阻尼配置、景觀燈柱設置及鋼床板GUSS瀝青鋪面施工，全面提升橋梁耐久性、安全性與行車品質，為未來通車奠定穩固基礎。

全球跨距最長的單塔不對稱斜張橋-淡江大橋，一直是國人重視的國家重大建設，未來完工通車後除了能縮短淡水與八里間約15公里的路程，節省約25分鐘車程外，更兼具公路景觀、環境生態與觀光發展之深度意義。繼主橋體完工後，施工團隊開始進行更細部的橋面施工，以提升路面耐用度、行車舒適性並確保主橋結構的穩定。

其中在提升路面耐用度上，淡江大橋路面採鋼床板GUSS瀝青混凝土鋪面，這是專為鋼橋設計的高性能鋪面材料，為防止雨水滲入鋼床板，杜絕鋼材銹蝕導致疲勞破壞，於鋪面底層導入關鍵技術GUSS瀝青混凝土，為鋼床板打造一道可靠的防水保護層，特性就像「把一鍋高溫、流動性極佳的黑色糖漿均勻倒在鋼板上」，能牢牢黏附、自然找平，並具防水、防車轍與高溫穩定性。這項工法可讓鋪面不會因鋼橋熱脹冷縮或重車通過鬆動或變形，提升橋面耐久性與行車舒適度，為未來長期使用奠定良好品質基礎。

另外，淡江大橋最醒目的視覺焦點，便是如琴弦般放射而出的斜拉鋼索，而這也是撐起整座橋梁的核心構造。每一根斜索上配置的阻尼與主橋隔減震系統，共同抵抗強風與地震所引起的震動，其中設置於主橋塔的HFR（液態黏滯性阻尼器），每支阻尼力750t、總阻尼力5,250t，衝程±40cm，以經常性地震維持無損壞、偶發大地震僅有產生小損壞可手動復位，確保主橋結構之穩定與長久安全，未來淡江大橋將會是北海岸交通的生命線。

搭配著斜拉鋼索的配置，景觀燈柱設置在鋼索之間，每根燈柱的高度與角度皆不同，形成與斜索呼應的節奏韻律，不僅提供照明的功能，透過光影的律動，帶出宛如舞者般翩翩起舞的設計理念。

隨著淡江大橋各項工程進度順利推進，後續施工團隊將持續以最謹慎態度，在兼顧安全、品質的前提下，持續努力朝115年5月12日通車目標穩健前進，期望通車後將為北部交通與經濟注入新動能，並成為臺灣工程技術的最佳典範！（照片：公路局提供）