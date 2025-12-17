雲門舞集睽違16年重返日本舞台！ 《波》橫濱首演滿座，國際讚譽鄭宗龍融合東西方身體當代性

圖／雲門舞集提供





此次《波》的日本巡演由「橫濱舞蹈節」與「橫濱藝術交流市集 YPAM」共同邀請主辦。演出現場觀眾反應熱烈，許多觀眾提前一小時到場排隊，展現對雲門睽違16年重返劇院舞台的興奮與支持。

國際關注： 現場滿座，吸引了超過百位國際藝術家與策展人，包括知名編舞家梅田宏明、大地藝術祭藝術總監北川富朗等藝術界重量級人士特地趕赴現場觀賞，使其成為今年日本表演藝術界的重點盛事。

舞評高度肯定： 日本知名編舞家梅田宏明讚嘆：「當代舞團可以在日本吸引到滿座的觀眾，真是一件非常不容易的事情。」《舞蹈雜誌》資深編輯浜野文雄則盛讚：「鄭宗龍跟雲門早已走在前端，融合東西方身體當代性。」

《波》是雲門為慶祝50週年（2023年）推出，由藝術總監鄭宗龍創作，並特別邀請日本新媒體藝術家真鍋大度（Daito Manabe）合作。作品探索「波」作為身體動能與訊息傳遞的隱喻。

科技與身體的對話： 兩位創作者以「看不見的波」為共同語言。真鍋大度透過感測與數據運算技術，捕捉舞者的呼吸與細微動態，轉化為光影與聲響。

國際讚譽： 舞評家乘越孝生稱讚，《波》選擇的生成粒子影像路徑，形塑出一件「兼具力量與美感的作品」。該作繼2024年受邀登上威尼斯雙年展舞蹈節後，再次獲得國際高度關注。

雲門接下來將持續巡演，於12月17日（三）在京都 ROHM 劇院演出（作為劇院十週年重點節目系列），並於12月21日（日）在北九州藝術劇場演出，為此次日本巡演劃下句點。

