雲門舞集重返日本舞臺 《波》登橫濱迴響熱烈

記者劉昕翊／綜合報導

雲門舞集暌違16年重返日本舞臺，日前在橫濱KAAT神奈川藝術劇場完成日本巡演首站《波》演出，作為YPAM大型閉幕節目，現場滿座，更吸引超過百位國際藝術家與策展人，成為今年日本表演藝術界的重點盛事；此外，舞團也將續赴京都與北九州演出，持續與日本觀眾展開交流。

《波》為雲門於2023年迎來50週年之際，由藝術總監鄭宗龍推出，並特別邀請日本新媒體藝術家真鍋大度（Daito Manabe）合作，探索「波」作為身體動能與訊息傳遞的隱喻，以「看不見的波」為共同語言，將舞蹈、聲響、影像與程式系統融入雲門累積多年的身體訓練與群舞能量；真鍋大度透過感測與數據運算技術，捕捉舞者的呼吸與細微動態，轉化為光影與聲響，在鄭宗龍的引導下，舞者以高度敏銳的身體能量回應這些流動，使身體在科技場域中持續扮演關鍵角色。

此次《波》的日本首演，在橫濱KAAT神奈川藝術劇場引起熱烈迴響，演出採取自由入座，許多觀眾開演前1小時即到場排隊，盼近距離一睹雲門風采，展現出日本觀眾對雲門暌違16年重返劇院舞臺的興奮與支持。

日本知名編舞家梅田宏明讚嘆，看到舞者們不同於《春鬥》的肢體語彙，讓人眼睛一亮，當代舞團可以在日本吸引到滿座的觀眾，真是一件非常不容易的事情，很為雲門開心。橫濱舞蹈節藝術總監小野晉司表示，能與日本觀眾以及眾多國際策展人分享雲門的傳統與創新，以及亞洲當代舞蹈的新階段，是一場令人驚豔的演出。

此外，舞團接續將於12月18日晚間7時，在京都ROHM劇院演出《波》，為為ROHM劇院十週年重點節目系列；12月21日午間3時則在北九州藝術劇場演出，為日本巡演劃下句點。

雲門舞集暌違16年重返日本舞臺，日前在橫濱KAAT神奈川藝術劇場完成日本巡演首站《波》演出。（雲門舞集提供）

