雲門舞集重返日舞臺 《波》首演叫好叫座

記者劉昕翊／綜合報導

雲門舞集暌違16年重返日本舞臺，日前在橫濱KAAT神奈川藝術劇場完成日本巡演首站《波》演出，作為YPAM大型閉幕節目，現場滿座，更吸引超過百位國際藝術家與策展人，成為今年日本表演藝術界的重點盛事；此外，舞團也將續赴京都與北九州演出，持續與日本觀眾展開交流。

《波》為雲門於2023年迎來50週年之際，由藝術總監鄭宗龍推出，並特別邀請日本新媒體藝術家真鍋大度合作，探索「波」作為身體動能與訊息傳遞的隱喻，以「看不見的波」為共同語言，將舞蹈、聲響、影像與程式系統融入雲門累積多年的身體訓練與群舞能量；真鍋大度透過感測與數據運算技術，捕捉舞者的呼吸與細微動態，轉化為光影與聲響，在鄭宗龍的引導下，舞者以高度敏銳的身體能量回應這些流動，使身體在科技場域中持續扮演關鍵角色。

廣告 廣告

此次《波》的日本首演，在橫濱KAAT神奈川藝術劇場引起熱烈迴響，演出採取自由入座，許多觀眾開演前1小時即到場排隊，盼近距離一睹雲門風采，展現出日本觀眾對雲門暌違16年重返劇院舞臺的興奮與支持。

雲門舞集暌違16年重返日本舞臺，日前在橫濱KAAT神奈川藝術劇場完成日本巡演首站《波》演出。（雲門舞集提供）