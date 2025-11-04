雲門鄭宗龍新作《關不掉的耳朵》 本週台中歌劇院登場
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】搭飛機回臺時聽見廣播傳出《雨夜花》，是否曾令你熱淚盈眶？雲門舞集藝術總監鄭宗龍的全新作品《關不掉的耳朵》以聽覺啟動感官，與法國作曲家艾斯特班・費南德茲、金馬獎聲音設計大師杜篤之、杜均堂攜手創作，將聲音化為舞蹈的節奏與能量。11月7至9日在臺中國家歌劇院，一起體驗這齣在聲響中誕生的舞蹈。
還記得雲門50週年與AI舞者共舞的《波》嗎？鄭宗龍這次在《關不掉的耳朵》，讓「聲音」化作「看不見的舞者」，引導觀眾穿越記憶，和腦中的自我對話，進而啟動想像。聲音不再是陪襯，而是驅動舞蹈的主體，希望觀眾能「被聲音包圍」，從舞者的呼吸到空間的節奏變化，都能感受到聲響轉化為舞動的力量。
擅長跨界、電音與實驗音樂的作曲家費南德茲，為《關不掉的耳朵》創作了「不斷演化」的音樂，沒有重複的樂句，每一秒都不同，創造一種無法被關掉的感覺；他甚至扛了32公斤的樂器及設備到臺灣，以便現地創作與即時調整。作品也融入許多與臺灣自然環境相近的聲音元素，再加入簫、尺八等木管樂器，充滿「叛逆」精神。
「很難想像風聲、雨聲等音效環境音也可以融入舞蹈！」聲音設計之一杜均堂表示，這齣舞作玩弄虛實之間的不停切換，環境音擔任了寫實面的元素；這些常常在現實中聽到的聲音，讓觀眾不知不覺掉進陷阱，引導出一個氣氛、情境，再轉換成抽象的舞，延伸出觀眾另一個想像。
服裝設計陳劭彥以低彩度呈現舞者身體的張力與輪廓。視覺統籌吳耿禎與燈光設計沈柏宏共同提出「去包裝」的概念，將後台裸露於觀眾眼前，捨棄布幕的遮蔽，觀眾的視線可以穿透整個劇場；雷射光在劇場中重新定義空間，建立出詩意而溫柔的留白。
去年曾以《December Nite》首次在歌劇院演出並大獲佳評的媒體藝術家張方禹，擔任舞作雷射設計；他說，雷射將以很緩慢的運動，穿梭水、煙霧等自然介質，在舞台上有如蒼穹、草原、甚至冥河一般，展開新的維度，在畫面柔和時聚焦身體，在舞者張狂躁動時相互拉扯。舞台上所有事件都相互連貫，希望在觀眾心裡留下深刻的體驗。
陸府生活美學教育基金會長期以行動支持藝術，秉持「生態、生活、生命」的核心理念，持續透過各類推廣活動與美學體驗，讓藝術融入日常生活。今年，基金會再度攜手臺中國家歌劇院及雲門舞集，11月8日聯合打造陸府家族專場，邀請陸府建設住戶、企業貴賓、長期合作夥伴與中部地區舞蹈、音樂相關專班師生及弱勢團體共計約1,600人走進劇場。期盼藉由舞蹈所傳遞的美感與活力，激發參與者對藝術的感受與想像，讓藝術的力量在生命中綻放光芒，並持續為藝文發展注入深厚的支持與關懷。
