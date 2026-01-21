雲門重現鄭宗龍雙舞作 回望十餘年創作軌跡

雲門舞集宣告2026年演出計畫，將以「雙舞作」形式，重現藝術總監鄭宗龍創作生涯中兩部關鍵作品《一個藍色的地方》（Blue Hour）與《來》（Beckoning），回望他在雲門2時期逐漸成形、並走向成熟的創作軌跡。這兩支作品分別誕生於2013與2015年的春鬥演出，曾隨雲門巡演紐約、倫敦、北京、上海、新加坡等地，深刻標誌鄭宗龍創作語彙的兩條路徑。

鄭宗龍成長於台北萬華，街頭市井與宮廟文化形塑了他身體中強烈而野性的律動。2011年獲亞洲文化協會補助赴紐約研習半年，異地生活帶來的孤獨與焦慮，促使他重新思考身體與內在感知的關係，《一個藍色的地方》因此誕生。舞作以近乎無聲的狀態展開，在藍色光影與大提琴聲中，呈現焦躁、迷惘與失序的心理狀態，被舞評形容為「六神無主的美感」。

廣告 廣告

隨後，鄭宗龍將視角轉回台灣民間文化，於2015年推出《來》，也是淡水雲門劇場的開幕舞作。他拆解廟會、八家將與陣頭步伐，融合鑼鼓與電子聲響，讓舞者在繽紛燈光中推進，展現集體身體的能量與文化記憶，也成為日後代表作《十三聲》的重要美學源頭。

一個是從異鄉紐約失眠的夜裡長出，一個則從家鄉艋舺廟埕起身。鄭宗龍表示，這兩部作品是他與雲門2舞者長期磨合的成果，如今能與雲門舞者重新演繹，格外珍貴。透過雙舞作的並置，觀眾得以一次看見他內省的寂靜與土地的召喚，理解他創作中始終並行的兩種聲音，以及身體在不同環境中被牽引、回應世界的方式。

兩舞作演出將於4月19、20日在嘉義縣表演藝術中心登場，4月25、26日前進高雄衛武營，並於6月25日至28日移師台北國家戲劇院。



