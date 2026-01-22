雲門重現鄭宗龍雙舞作 從紐約失眠夜到艋舺起乩

記者黃朝琴／臺北報導

雲門舞集《鄭宗龍經典雙舞作》春天巡演，重現藝術總監鄭宗龍兩部風格迥異作品，《一個藍色的地方》從異鄉的夜長出，看見黑夜過渡黎明的獨白；《來》從家鄉廟埕起身，色彩斑斕記憶，揮灑廟會生猛能量。透過「雙舞作」形式回溯鄭宗龍的創作起點，如何從內省的寂靜走向土地的喧囂，從紐約失眠夜到艋舺街頭起乩，找回當下的野性。

《一個藍色的地方》與《來》雙舞作，4月18、19日在嘉義縣表演藝術中心演出，4月25、26日在高雄衛武營起舞，6月25至28日在臺北國家戲劇院獻演。兩支舞作分別於2013與2015年雲門舞集2團「春鬥」演出，皆為鄭宗龍藝術生涯茁壯期關鍵作品，勾勒鄭宗龍在雲門2擔任藝術總監期間兩條清晰的路徑，一窺當代編舞家十餘年創作軌跡。

鄭宗龍表示，《一個藍色的地方》是紐約時期的內心情緒轉化，《來》取自臺灣土地，觀察宮廟、陣頭與遶境的創作，兩部作品是多年前與雲門2團舞者長期磨合、累積默契的成果，曾隨雲門足跡踏遍美國紐約、英國倫敦、中國大陸北京、上海、新加坡等國際重鎮，對他而言，能重新回顧這段純粹的創作經驗，極其珍貴。

雲門舞集表示，鄭宗龍成長背景反映在他的創作語彙，他從小在臺北萬華街頭長大，市井生活與廟會文化的節奏，形塑了他身體中野性的律動。自2006年起於雲門2持續編舞，2014年接掌雲門2藝術總監，這個創作平台成為他發展與深化身體語彙的重要基地。

2011年鄭宗龍獲得亞洲文化協會（Asia Culture Council）獎助金，前往紐約研習半年，外地生活的節奏、異鄉的孤獨與焦慮，他對時空感知變得異常敏銳，思考身體如何承載內在感知與外在環境。

2013年首演的《一個藍色的地方》創作概念，便是在這段期間逐漸成形，舞作以無聲開場，6個身影在近乎靜止的寂靜裡顫動、偏移，像是停留在夢與醒之間的片刻。隨著英國作曲家約翰・塔文納（John Tavener）的大提琴聲響起，表現六神無主的美感，呈現人在陌生環境中的失序，也是鄭宗龍對孤獨最誠實的告白。

相對於《一個藍色的地方》的內斂，2015年《來》則是鄭宗龍向外探尋土地根源的代表作，也是2015年淡水雲門劇場的開幕舞作。鄭宗龍將萬華街頭的廟會文化、八家將步伐與陣頭節奏拆解後重新拼貼，首度嘗試將宮廟文化與當代電子音效融合，舞者在繽紛的幾何燈光中穿梭，鑼鼓與街聲推動身體，像是在進香隊伍中身不由己的靈魂，其繽紛的視覺與生猛節奏，這也是代表作《十三聲》的雛形與美學軌跡。

《一個藍色的地方》從異鄉的夜長出，看見黑夜過渡黎明的獨白。（雲門舞集提供）

雲門舞集《鄭宗龍經典雙舞作》，透過《一個藍色的地方》與《來》兩部風格迥異作品。（雲門舞集提供）

《來》從家鄉廟埕起身，色彩斑斕記憶，揮灑廟會生猛能量。（雲門舞集提供）

雲門舞集藝術總監鄭宗龍成長背景，反映在他的創作語彙。（雲門舞集提供）