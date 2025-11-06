雲霄飛車安全帶鬆脫！前排夫妻緊抓女童救命

▲ 美國密蘇里州一處遊樂園，近日發生雲霄飛車安全帶鬆脫事故，1名夫妻緊抓後座女童，防止她被甩飛。（圖／翻攝自每日郵報）

[NOWnews今日新聞] 美國密蘇里州堪薩斯城一座名為「Worlds of Fun」的遊樂園，近日發生驚悚意外，一名女乘客在乘坐雲霄飛車「曼巴」（Mamba）時，不知何故，安全帶突然鬆脫，原以為會被甩飛，所幸坐在她前方的一對夫婦反應即時，將她牢牢抓穩直到車輛停下，才阻止一樁可能的悲劇。

根據《每日郵報》報導，事件發生於10月中旬，當時克里斯與妻子卡西（Chris & Cassie）正在搭乘雲霄飛車，列車在攀上第一個高坡時，身後突然傳來女童慘叫，原本他們以為女童是第一次坐雲霄飛車，但聽到對方大喊：「我的安全帶鬆開了！」回頭一看，驚覺女童身體與安全壓桿之間出現巨大縫隙，一旦列車向下俯衝或倒轉，幾乎肯定會墜落。

廣告 廣告

心急智生的克里斯，立即伸手穿過座椅間隙，一手抓住女孩手腕，另一手扣在安全桿下方；卡西則用力按住對方的雙腿，防止她被甩出。整趟車程，他們都在安慰女孩，說自己不會放手，當時列車上的乘客幾乎各個面色驚恐，只希望列車快點停下。

報導點出，防止悲劇發生的關鍵之一，是克里斯夫婦為該座遊樂園熟客，對遊樂設施的路線相當熟悉，所以能預測每一個轉彎和高坡的重力衝擊，比如在每次列車上升時調整姿勢，合力壓住女童身體，確保她在整個過程能穩穩坐在椅子上。

克里斯事後受訪時指出，如果當時前排坐的是其他人，結果可能會完全不同，事件曝光後，園方立即關閉雲霄飛車，進行全面檢查，待確認安全無虞後才重新開放。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

環球影城驚悚意外！男搭雲霄飛車猝死 遭撞擊奪命

監視器罕見拍下！日8旬老婦散步遭黑熊「猛撲襲擊」 驚悚瞬間曝

日本東京驚悚隨機殺人！76歲婦被當街刺死 嫌犯認：挑不會反抗的