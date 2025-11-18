雲霄飛車突脫軌釀1死！女遊客慘「跌落20英尺」 遊樂園拒絕賠償

瑞典一間主題公園發生乘客摔落雲霄飛車的事件。圖／翻攝自每日郵報

驚悚！瑞典首都斯德哥爾摩的格羅納倫德（Gröna Lund）主題公園，2023年6月發生一起意外事故，一輛載著14人的雲霄飛車在行進途中，其中一節車廂的支柱斷裂，導致列車脫軌，而坐在最後一節車廂的卡琳（Karin Elmegard）不幸從車廂摔落。檢方要求主題公園支付145萬英鎊（換算約新台幣5731萬元）的罰款，認為遊樂園並未達到安全標準。

根據《每日郵報》報導，一對夫妻米凱爾（Mikael Elmegard）、卡琳於2023年6月25日到瑞典斯德哥爾摩的格羅納倫德主題公園遊玩，當時兩人一起乘坐雲霄飛車，行駛途中其中一節雲霄飛車下方的支柱斷裂，導致列車突然停止以及部分脫軌，卡琳不慎從最後一節車廂摔落，而米凱爾則緊緊抓住雲霄飛車的安全感才避免掉落。

監視器畫面顯示，當雲霄飛車開始劇烈晃動時，不少地面遊客都驚恐抬頭，紛紛離開雲霄飛車的區域，幾秒鐘後畫面就捕捉到卡琳從20英呎（6公尺）的高度墜落，這起事故造成1人死亡、包含卡琳在內的9人受傷。案件的審判於11月10日開始，米凱爾表示，「看到我的妻子從車裡摔出來，尤其是從那麼高的地方摔下來，真是太可怕了。當我看到她躺在地上，滿臉是血時，我不知道她是否還活著，撞擊非常猛烈」。

事後，卡琳回憶這場驚魂表示，「我記得我摔到草地上，如果我跌到更硬的東西上，比如鐵軌上，我想我可能就活不下來了」。事故發生後，卡琳經歷住院、手術治療，儘管傷勢已經治癒，但她仍表示在日常生活中有諸多不便。檢方指控，格羅納倫德主題樂園沒有達到安全標準，要求法官判處145萬英鎊的罰款。

對此，格羅納倫德主題樂園否認有不當行為，並拒絕向受害者支付賠償金。米凱爾表示，「我們很高興這場審判終於開始了，這樣我們就可以一勞永逸地解決責任問題了。我們認為必須有人為此負責，這種事絕不應該發生」。



