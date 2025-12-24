雲霄飛車一年！中華郵政轉虧為盈 王國材：「年終加績效4.4個月」

記者李育道／台北報導

受美國總統川普推動對等關稅政策影響，今年4月新台幣匯率大幅升值，中華郵政一度面臨嚴峻衝擊，6月更出現高達293億元的鉅額虧損，創下歷史新高。不過在資金運用策略調整、郵務、儲匯與壽險三大本業全力支撐下，加上下半年台股走揚、新台幣匯率回穩，中華郵政成功扭轉局勢。董事長王國材表示，今年全年稅後淨利預估達100億元，形容這一年宛如「雲霄飛車」，為體恤員工這一年來的努力，年終獎金加上績效獎金可望領4.4個月。

王國材指出，今年4月受到國際政經情勢衝擊，6月財務表現跌入谷底，但中華郵政迅速啟動多項應變措施，包括資金運用調整與三大本業同步發力，加上下半年市場環境改善，營運逐步回穩。他也回顧近年表現，2022年盈餘仍在190億元以上，2023年首度轉虧16.5億元，2024年回升至26.5億元，今年6月虧損293億元氣氛非常差，9月轉正，11月底盈餘100億元，再度重返百億元水準，顯示整體營運已走出低谷、呈現回升趨勢。

在郵務業務方面，面對函件量每年減少約2780萬件、收入減少約3億元的結構性趨勢，王國材坦言，郵務是中華郵政目前最大的轉型課題。隨著數位化普及，寫信需求持續下滑，這是全球不可逆的趨勢，國外甚至已有郵政體系停止平信服務。中華郵政已全面將重心轉向包裹與快捷服務，強化電商物流布局，提供大宗電商北中南當日配、東部次日配服務，同時提升投遞品質、維繫客戶關係並加速數位化轉型。

為因應市場變化，中華郵政已完成100座「i郵箱寄取店」轉型目標，今年3月也啟用「上門收件預約系統」，讓民眾免出門即可寄件；10月舉辦「電動三輪機車啟用典禮」，宣示邁向綠色物流、落實減碳的決心。

儲匯業務方面，中華郵政今年2月與12月陸續推出Samsung Pay及Apple Pay綁定郵政Visa金融卡服務，提升支付便利性。配合政府普發現金政策，截至12月23日，已完成840萬人次服務，其中直接及登記入帳450萬人次、ATM領現136萬人次、臨櫃提領254萬人次。中華郵政也在財金公司舉辦的金融資訊系統年會中，榮獲「跨行業務推展卓越獎」、「阻詐聯防貢獻獎」及「跨行服務創新獎」三項大獎肯定。

壽險業務方面，中華郵政持續深入偏鄉與離島，推動微型保險與小額終老保險，協助弱勢族群取得基本保障、強化社會安全網，相關作為獲金管會頒發「微型保險競賽—業務績優獎、身心障礙關懷獎」及「小額終老保險競賽—友善高齡獎、普及保障獎」等多項肯定。

在集郵與文創領域，中華郵政今年共發行18套新郵，包括「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」、「貓貓蟲咖波郵票小全張」等，並推出多款文創商品，吸引更多年輕族群關注。王國材也預告，明年2月將推出「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」，配合3月經典賽登場，期盼延續棒球熱潮。

中華郵政董事長王國材。（圖／記者李育道攝影）

數位轉型方面，中華郵政已完成「郵政數位發展藍圖」，整合郵務、儲匯與壽險三大業務，規劃52項行動方案，目前已完成27項高優先需求行動方案，約占52%，並持續優化系統串聯與服務流程，強化以客戶為核心的服務體驗。

此外，中華郵政今年4月30日完成「團體協約修約」簽署，這是自106年以來歷經4次協商的重要進展，展現公司保障員工勞動權益、重視勞資和諧的決心。

展望明年，中華郵政規劃6月舉行「A7郵政物流園區」落成典禮，11月20日至25日辦理「台北2026世界郵展」。王國材表示，明年適逢馬年，也是中華郵政成立130週年、邁向轉型的第2年，雖然轉型過程伴隨陣痛，但仍將以積極態度持續前行，為下一個百年奠定穩健基礎。

