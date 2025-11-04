雲霄飛車「高空飆速」安全帶鬆脫！夫妻緊抓女童畫面曝光

國際中心／張予柔報導



美國密蘇里州堪薩斯市的遊樂園日前發生一起驚險事故，一對夫妻在乘坐園內雲霄飛車時，坐在他們後方的一名女童安全帶突然鬆脫，隨時都有能被甩出座位，幸好夫妻及時伸手協助，最終三人平安返回地面，避免了一場悲劇。





這對夫妻發現後座女童的安全帶鬆開，嚇得兩人全程抓住女童，生怕她被甩出座位。（圖／翻攝自Ｘ＠ABC30）

根據外媒報導，事件發生在10月11日，丈夫克里斯（Chris Evins）與妻子凱西（Cassie Evins）正在搭乘園內最高的雲霄飛車，當車輛爬升至第一個高坡時，後座女童突然尖叫，驚恐喊道「我的安全帶鬆開了！」。克里斯立刻抓住女童的手腕，凱西則用力按住她的腿，由於雲霄飛車時速高達75英里（約120公里），夫妻兩人全程緊握，生怕女童被甩出座位。克里斯回憶「每當我們往上爬升或從頂端衝下，我知道她快要從座位上被彈出來了」。

該雲霄飛車是園區內最高的設施，時速高達75英里（約120公里）。（圖／翻攝自Worlds of Fun官網）

丈夫克里斯事後坦言「緊緊抓住別人，這實在太可怕了」，回憶道當時只能安慰女童「你一定能堅持到終點，我們不會放開你的」。曝光的照片中可見，夫妻兩人半轉身緊抓後座女童，每個人表情都驚恐萬分，所幸最後所有人都安全下車。凱西表示，兩名女童一路抱著她哭泣，雖然驚魂未定，但她很開心最後沒有人受傷。遊樂園發言人則證實事故發生後，園方立即關閉雲霄飛車進行全面檢查，「我們已根據消防局長的要求進行調整，以確保遊樂設施再度開放時會達到所有安全標準」。

