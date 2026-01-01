雲霧中迎新年 阿里山元旦映象音樂會擁抱另類感動

阿里山雲霧中迎新年，湧入上萬遊客，惜未見元旦日出。（圖：龐清廉攝）

為迎接2026年元旦第一道曙光，上萬名遊客今（1）日清晨湧上阿里山。可惜天公不作美，因雲層厚重、山嵐繚繞，並未出現預期中的美麗日出景象。但眾人仍在「日出印象音樂會」的陪伴下，以雲霧和樂音擁抱另類的新年感動。（龐清廉報導）

元旦凌晨，天色未亮，上萬名遊客已經湧上海拔2400公尺的阿里山祝山觀日平台以及週邊的小笠原山觀日平台等地，頂著僅6度的低溫，在雲霧與光影交錯中，滿心期盼新年元旦日出時刻的到來。

阿里山日出映象音樂會在雲霧中舉辦，為眾多遊客營造新年另類幸福與浪漫。（圖：龐清廉攝）

連續第24年舉辦的阿里山日出映象音樂會一樣用動人的樂音在阿里山陪同遊客要為新年揭開序幕。今年日出音樂會以「雲上之夢」為主題，爵士、搖滾與古典交織成豐富的樂章，現場觀眾靜靜聆聽，整座阿里山彷彿成了露天音樂廳。音符在雲霧之中緩流動、在群山間迴盪，帶給遊客滿滿幸福感。

隨著時間推進，雲霧在平台周邊流動變化，忽濃忽淡，時而遮掩山巒，時而露出剪影，形成阿里山特有的霧中風景。來自宜蘭的盧姓遊客興奮表示，雖然沒有看到日出，但能在雲霧環繞中聽音樂、感受現場氛圍，反而是一種另類的新年感動。

「2026台灣燈會在嘉義」倒數啟動，縣長翁章梁籲請民眾熱情參與台灣燈會。（圖：龐清廉攝）

嘉義縣長翁章梁也在現場與民眾一同迎接新年，並參與「2026台灣燈會在嘉義」倒數60天啟動儀式，他希望新的一年台灣能平平安安，嘉義發展繼續前進，嘉義加油，台灣平安。翁章梁說，今年台灣燈會將在嘉義縣舉行，豐富精彩內容包括：嘉義夢燈區、廣達2公頃瑪利歐親子園區、重現大阪世博會台灣館，還有愛爾蘭踢踏舞、日本睡魔祭演出及燈飾，以及適逢棒球世界經典賽所舉辦的挺台灣遊行等等，期盼全台民眾3月3日到15日到嘉義縣參與台灣燈會，感受嘉義人的熱情與活力。