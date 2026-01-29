雲霧步道遇見夜櫻浪漫 嘉義石棹茶旅兩日遊
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】夜晚也能賞櫻的浪漫秘境，你體驗過嗎？嘉義阿里山石棹地區結合高山茶園、雲霧步道與季節櫻花，推出「茶餐 × 步道 × 櫻花」兩日慢遊行程，白天漫步山林、夜晚欣賞夜櫻點燈，以五感收藏春季限定的山城風景，成為近期備受矚目的旅遊亮點。
嘉義縣文化觀光局推薦，行程首日自「石棹步道群」展開，由茶之道、霧之道、雲之道、霞之道、櫻之道與愛之道等六條主題步道串連而成，沿途可遠眺層層山嵐，穿越整齊茶園與竹林綠蔭，景色隨著高度與光線變化，亦是許多國外旅客指定造訪的健行路線。
其中，「櫻之道」雖為步道群中最短，卻以木棧道兩旁盛開的昭和櫻聞名，白天粉嫩柔美，夜晚在燈光映照下更顯艷麗動人，夜櫻點燈活動預計於花季期間推出，實際時間將另行公布。
步道行程結束後，旅人可就近坐下來品茶歇腳，石棹地區聚集多家特色茶屋與民宿，包括鶴巢民宿、佐一茶屋，以及結合品牌合作的「然井茗露 × 阿里山霧很濃」，在雲霧環繞中細細品味高山茶香，為旅程增添悠閒韻味。
第二天行程延續茶香記憶，走訪阿里山茶的重要產地，位於海拔約一千兩百公尺的「林園製茶」，推出結合在地風味的特色茶餐，其中少見的炸茶葉料理深受遊客喜愛，不少人更直接整包購買作為伴手禮，園區亦提供古厝茶席體驗、採茶揉茶及植栽手作等活動，需事先預約。
行程最後前往「生力農場」，在群山環繞下享用茶入菜料理，飯後可至戶外平台小坐，品嚐咖啡，或參加品茗與茶園導覽體驗，讓身心徹底沉浸於阿里山的慢活節奏。
結合自然、生態與茶文化的石棹之旅，正適合想暫離城市、深度感受嘉義山林魅力的旅人，更多燈會與旅遊資訊，請至「慢遊嘉義」粉絲專頁，或加入「慢遊嘉義」Line@（@chiayitravel）查詢。
圖：嘉義阿里山石棹地區結合高山茶園、雲霧步道與季節櫻花，推出「茶餐 × 步道 × 櫻花」兩日慢遊行程，白天漫步山林、夜晚欣賞夜櫻點燈，以五感收藏春季限定的山城風景，成為近期備受矚目的旅遊亮點。（記者吳瑞興翻攝）
