雲霧繚繞！ 遊客搭「蹦蹦車」賞濃霧仙境.看霧淞美景

宜蘭縣 / 綜合報導

強烈大陸冷氣團來襲，宜蘭太平山感受到寒意，氣溫掉到零下，滿山都結滿霧淞，映入眼簾盡是銀白，不少民眾前往，期待能碰上下雪，還有民眾特別帶春聯來拍照，希望能在美麗的雪白景色中，留下拜年的第一張賀卡圖！

新年的開頭，宜蘭太平山雪白霧淞滿枝頭，記者黃柔蓉說：「可以看到後方一整片樹林已變成一片霧淞，可以看到地板結霜狀況，太平山像雪白世界相當漂亮。」強烈大陸冷氣團，送來的新年禮物，一夜之間變零度。

記者黃柔蓉說：「汽車上面就算引擎開著，但可看到擋風玻璃以及引擎蓋都結霜，可以看到溫度計，我後方溫度計顯示現在負二度，零下兩度。」不經一番寒徹骨，怎有長輩拜年圖，有民眾特地上山打開春聯，和天下太平拍個照。

大過年就能大放送親友如此美景，儘管天寒地凍，搭蹦蹦車必須馬上行動，沿途都是霧茫茫的銀白景色，滿車的民眾就等著聽雪下的聲音。記者黃柔蓉說：「我們搭乘宜蘭太平山著名蹦蹦車，沿途風景相當漂亮，因為海拔夠高，非常多樹結霜，霧淞美景，加上有霧氣環繞，一整片非常夢幻，像夢幻仙境一樣。」

民眾說：「會不會期待雪下下來冰下下來，希望可以，一言難盡，太漂亮，無法言語表達，很冷，很久沒在台灣感到很開心，很興奮，都結冰了。」雖然天候因素沒有俱全，到現在還沒飄雪，但太平山入口，有的清晨五點多就排隊等著入山，期待新的一年，跟漫天飛雪浪漫相遇。

