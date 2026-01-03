雲霧繚繞！ 遊客搭「蹦蹦車」賞濃霧仙境.看霧淞美景

宜蘭縣 / 綜合報導

強烈大陸冷氣團來襲，宜蘭太平山感受到寒意，氣溫掉到零下，滿山都結滿霧淞，映入眼簾盡是銀白，不少民眾前往，期待能碰上下雪，還有民眾特別帶春聯來拍照，留下2026年的第一張賀卡圖；而中午過後陽光露臉，氣溫回暖，霧淞陸續融化，有遊客轉向三層坪，欣賞落羽松的美景，讚嘆有如身在國外童話世界！

新年的開頭，宜蘭太平山雪白霧淞滿枝頭，記者黃柔蓉說：「汽車上面就算引擎開著，但可看到擋風玻璃以及引擎蓋都結霜，可以看到溫度計，我後方溫度計顯示現在負二度，零下兩度。」

不經一番寒徹骨，怎得長輩拜年圖，有民眾特地上山打開春聯，和天下太平拍個照，大過年就能大放送親友如此美景，儘管天寒地凍，搭蹦蹦車必須馬上行動，沿途都是霧茫茫的銀白景色，滿車的民眾就等著聽雪下的聲音。

記者黃柔蓉說：「我們搭乘宜蘭太平山著名蹦蹦車，沿途風景相當漂亮，因為海拔夠高，非常多樹結霜，霧淞美景，加上有霧氣環繞，一整片非常夢幻，像夢幻仙境一樣。」民眾說：「會不會期待雪下下來冰下下來，希望可以，一言難盡，太漂亮，無法言語表達，很冷，很久沒在台灣感到很開心，很興奮，都結冰了。」

本來要丟雪球最後變丟冰塊，因為中午太陽一露臉，山上氣溫回升到兩度，霧淞陸續融化，小朋友帶了傢伙堆不到雪人，只能玩剉冰，賞不到雪，有人轉戰宜蘭「三層坪」，欣賞落羽松的一抹紅。

記者黃柔蓉說：「後方一整片望過去就是一整片紅通通的落羽松，因為冬天除了可以欣賞雪之外，其實也是落羽松最佳觀賞季節。」宜蘭「三層坪」，被譽為全台灣最夢幻的落羽松祕境，在冬季可以欣賞到，一整片落羽松美景，再搭配階梯式的農塘相當漂亮，民眾說：「童話小徑故事一般，很夢幻，有點偽國外的感覺。」

雖然回暖等不到雪中紅，但層林盡染的落羽松，已經是寒冬給人間最熱烈的情書。

