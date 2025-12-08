雲164線道拓寬完工 提升行車安全

（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）雲林縣道164線為口湖鄉到北港鎮的重要交通要道，原道路寬度不足，造成汽機車爭道，雲林縣府向中央爭取經費辦理拓寬作業，日前完工，拓寬車道並增設機慢車道，提升行車安全。

雲林縣交通工務局今天舉辦縣道164線（金湖至北港段）通車典禮，由雲林縣長張麗善主持，國民黨立委丁學忠、交通部公路局雲嘉南區養護工程分局長郭清水等人參與。

張麗善表示，縣道164線是雲林縣口湖鄉到北港鎮的重要交通要道，過去因道路寬度不足，單向僅1個車道，且無機車道，存在汽機車爭道的風險，因此縣府向中央爭取經費辦理拓寬作業，第一期工程範圍自水林都市計畫東緣至北港鎮台19線路段（11K+964到16K+334），全長約4.4公里。

張麗善說，整體工程經費達新台幣6億7939萬元，日前竣工。

地方居民指出，原本道路狹小，汽機車爭道，時常發生車禍，現在道路筆直、寬敞明亮，感覺非常安全。

雲林縣府希望透過道路拓寬進而促進西部農漁業及觀光產業發展，帶動地方繁榮，此次拓寬工程沿線管線也配合下地，打開天際線，提升164線門戶景觀。

另外，雲林縣府積極研議164線水林至口湖段，搭配水林外環道通盤檢討，已分向國土署及公路局爭取經費補助，未來164線將完整連結台61線至國道1號，交通路網更加完善。（編輯：李淑華）1141208